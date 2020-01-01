Трагічно загинув депутат Любешівської селищної ради

Валентин Іванович Штельмах.



Про це на своїй сторінці у фейсбук написав Любешівський селищний голова Олег Кух.



"Висловлюю щирі співчуття з приводу трагічної смерті депутата сьомого скликання Любешівської селищної ради Штельмаха Валентина Івановича.



Із сумом та скорботою поділяю біль тяжкої втрати...", - йдеться у дописі.



Відомо, що Валентин Штельмах загинув у аварії, що сталася сьогодні, 17 листопада, у Маневицькому районі.



Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює щирі співчуття рідним померлого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Помер 56-річний депутат сьомого скликання Любешівської селищної радиПро це на своїй сторінці у фейсбук написав Любешівський селищний голова"Висловлюю щирі співчуття з приводу трагічної смерті депутата сьомого скликання Любешівської селищної ради Штельмаха Валентина Івановича.Із сумом та скорботою поділяю біль тяжкої втрати...", - йдеться у дописі.Відомо, що Валентин Штельмах загинув у аварії, щоу Маневицькому районі.також висловлює щирі співчуття рідним померлого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію