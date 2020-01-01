Трагічно загинув депутат Любешівської селищної ради
Сьогодні, 16:56
Помер 56-річний депутат сьомого скликання Любешівської селищної ради Валентин Іванович Штельмах.
Про це на своїй сторінці у фейсбук написав Любешівський селищний голова Олег Кух.
"Висловлюю щирі співчуття з приводу трагічної смерті депутата сьомого скликання Любешівської селищної ради Штельмаха Валентина Івановича.
Із сумом та скорботою поділяю біль тяжкої втрати...", - йдеться у дописі.
Відомо, що Валентин Штельмах загинув у аварії, що сталася сьогодні, 17 листопада, у Маневицькому районі.
Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює щирі співчуття рідним померлого.
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Про це на своїй сторінці у фейсбук написав Любешівський селищний голова Олег Кух.
"Висловлюю щирі співчуття з приводу трагічної смерті депутата сьомого скликання Любешівської селищної ради Штельмаха Валентина Івановича.
Із сумом та скорботою поділяю біль тяжкої втрати...", - йдеться у дописі.
Відомо, що Валентин Штельмах загинув у аварії, що сталася сьогодні, 17 листопада, у Маневицькому районі.
Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює щирі співчуття рідним померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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