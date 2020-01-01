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Трагічно загинув депутат Любешівської селищної ради

Трагічно загинув депутат Любешівської селищної ради
Помер 56-річний депутат сьомого скликання Любешівської селищної ради Валентин Іванович Штельмах.

Про це на своїй сторінці у фейсбук написав Любешівський селищний голова Олег Кух.

"Висловлюю щирі співчуття з приводу трагічної смерті депутата сьомого скликання Любешівської селищної ради Штельмаха Валентина Івановича.

Із сумом та скорботою поділяю біль тяжкої втрати...", - йдеться у дописі.

Відомо, що Валентин Штельмах загинув у аварії, що сталася сьогодні, 17 листопада, у Маневицькому районі.

Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює щирі співчуття рідним померлого.

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Теги: смерть, депутат, Любешів
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