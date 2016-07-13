Хто стане депутатами Волиньради замість тих, хто відмовився від мандата





Про це повідомив голова Волинської обласної територіальної виборчої комісії Іван Лазорко.



Нагадаємо, раніше Інформаційне агентство ВолиньPost повідомляло,



«На заміщення семи депутатів, від яких надійшли заяви про відмову - стають наступні в черзі депутати по тому ж списку, де інші депутати вибули. Тепер маємо 7 депутатів, які мають написати свої заяви на згоду або відмову в сроки передбачені законом», - повідомив Іван Лазорко.



Так, місця семи переможців виборів, які відмовилися від депутатства займуть:

1. Олександр Тиводар - За майбутнє

2. Євгеній Недищук - За Майбутнє

3. Лілія Каньовська – Європейська Солідарність

4. Ігор Волошенюк - Аграрна партія України

5. Марія Чайковська – Європейська Солідарність

6. Володимир Приходько - Аргарна партія України

7. Анатолій Філюк - За Майбутнє



Комісія розглянула дві заяви на реєстрацію депутатів, як замінять Андрія Разумовського (За Майбутнє) та Наталію Захарчук (Аграрна партія) від Олександра Тиводара та Ігоря Волошенюка. Всі пропозиції члени комісії одноголосно підтримали.



Зауважимо, що, ймовірно, він мандата депутата Волинської обласної ради відмовляться також і інші чинні нардепи, що перемогли на виборах – Ігор Палиця, Степан Івахів, Вячеслав Рубльов. Усі вони йшли на вибори від партії «За Майбутнє».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській обласній територіальній виборчій комісії повідомили, хто стане депутатами Волинської обласної ради замість сімох переможців виборів, які відмовилися від мандата.Про це повідомив голова Волинської обласної територіальної виборчої комісіїНагадаємо, ранішеповідомляло, що від депутатських крісел в обласній раді вже відмовилися Віталій Бадзюнь, Андрій Разумовський, Наталія Захарчук, Ольга Левчук, Микола Яручик та Ігор Гузь . Станом на 21:30 до числа тих, хто відмовився від депутатства, приєдналася Ірина Констанкевич.«На заміщення семи депутатів, від яких надійшли заяви про відмову - стають наступні в черзі депутати по тому ж списку, де інші депутати вибули. Тепер маємо 7 депутатів, які мають написати свої заяви на згоду або відмову в сроки передбачені законом», - повідомив Іван Лазорко.Так, місця семи переможців виборів, які відмовилися від депутатства займуть:1.- За майбутнє2.- За Майбутнє3.– Європейська Солідарність4.- Аграрна партія України5.– Європейська Солідарність6.- Аргарна партія України7.- За МайбутнєКомісія розглянула дві заяви на реєстрацію депутатів, як замінять Андрія Разумовського (За Майбутнє) та Наталію Захарчук (Аграрна партія) від Олександра Тиводара та Ігоря Волошенюка. Всі пропозиції члени комісії одноголосно підтримали.Зауважимо, що, ймовірно, він мандата депутата Волинської обласної ради відмовляться також і інші чинні нардепи, що перемогли на виборах – Ігор Палиця, Степан Івахів, Вячеслав Рубльов. Усі вони йшли на вибори від партії «За Майбутнє».

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