Побив і викинув з будинку: за криваву сутичку у селі під Луцьком засудили чоловіка





Про це йдеться у



Обвинувачений – мешканець села Гірка Полонка, що неподалік Луцька, розлучений пенсіонер з 3 групою інвалідності.



«У мене хороший настрій, давай по чекушку»: з чого усе почалося



Усе трапилося ще 13 червня минулого року. Потерпілий сам напросився в гості до товариша, звідки в результаті сутички його вже забрала «швидка».



Перед тим, повертаючись з Луцька в хорошому настрої того дня, потерпілий вирішив зателефонувати свату обвинуваченого. Вони зустрілись в магазині і там влаштували посиденьки із чекушкою горілки і пивом. Згодом на автомобілі «Нива» до них долучився обвинувачений. Коли ж всі вже збиралися розходитись, то останній запропонував переміститися до нього додому і продовжити вже там. Потерпілий спочатку не погодився і пішов у сторону автобусної зупинки, однак товариш під’їхав на автомобілі і таки вмовив на «культурне» продовження. На годиннику було ледь за 15-ту.



Як виник конфлікт, потерпілий не пам’ятає, каже, був надто п’яний, але пригадує, що після першого удару в обличчя «прозрів». Експертам розповів, що сидів біля холодильника, коли обвинувачений почав його бити. Спершу – удар в лице, потім в потилицю невідомим предметом, згодом, коли вже чоловік лежав на землі, то відчув, як у його ребра почали товкти ногами. Далі ж обвинувачений витягнув свого співпляшника на вулицю, де той вдарився головою об сходи і втратив свідомість. З його слів, на цьому історія не скінчилася, адже отямився він від чергових ударів ногами по тілу.



«Коли потерпілий прийшов у свідомість та відкрив очі, то обвинувачений знову почав наносити удари ногами, а коли потерпілий закрив очі знову, то інший зупинився та не наносив удари, тому потерпілий намагався більше не відкривати своїх очей», – йдеться у висновку експерта.



Зазначають, що до тями потерпілий прийшов вже у кареті швидкої. Згодом чоловік зауважив той факт, що вдома вони були лише вдвох, куди дівся сват товариша – невідомо. Хто викликав швидку, він не знає.



Під час судового засідання також заслухали свідків, зокрема – чоловіків, до яких телефонував обвинувачений, та дружину потерпілого.



Троє осіб заявили, що в період з 16 по 17 годину їм тричі телефонував обвинувачений і просив про допомогу. Згодом один із майбутніх свідків приїхав на місце події, дорогою підібрав ще двох товаришів.



Вони розповіли, що на подвір’ї біля дверей до будинку обвинуваченого лежав чоловік весь в крові і стогнав. Потім до нього приїхали родичі, тож люди, які викликалися допомагати обвинуваченому, зрозуміли, що їхня присутність там вже не потрібна.



Дружина почула лише стогін… Коли телефон чоловіка з'явився у мережі, то розмовляла вже з поліцією



Під час судового засідання дружина потерпілого розповіла, що того дня вранці вона прийшла з роботи з нічної зміни і лягла спати. Вже близько 14 години зателефонувала чоловікові, який запевнив її, що причин для хвилювання немає. Мовляв, він з друзями вип’є по 100 грамів горілки і приїде додому. За годину розмова повторилася, але було чути, що у потерпілого вже «заплітається язик», чоловік пообіцяв, що скоро буде вдома. Наступний дзвінок був о 16:40. Чоловік підняв слухавку, але говорити вже не міг взагалі, дружина почула лише його стогін після чого телефон вимкнувся.



О 18 годині вона подзвонила знову, коли прийшло сповіщення, що телефон у мережі, однак на тому кінці дроту говорив вже не її чоловік, а працівники поліції. Вони повідомили, що власник телефону перебуває в реанімаційному відділенні лікарні, її попросили приїхати і опізнати чоловіка за фотографіями, зробленими на місці злочину.



Коли жінка побачила фото, то через понівечене обличчя навіть не одразу впізнала свого чоловіка. Про конфлікт дізналася від правоохоронців.



Відомо, що у результаті кривавої сутички потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, переломи ребер та множинні садна голови і обличчя.



На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав частково.



Зізнався, що дійсно трохи віддубасив співпляшника, мовляв, вдарив один раз кулаком в обличчя і витягнув з кухні на подвір’я, а на тому і все. Потому закрив вхідні двері і пішов спати. Каже, що, можливо, коли «випроваджував» потерпілого з дому, то міг випадково завдати й інших травм.



У рузультаті розгляду справи суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.122 ч.1 КК України та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік. (За ст.122 ч.1 КК України – Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).



Головне фото – ілюстративне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловікові, який побив свого товариша по чарці, викинув його з будинку і лишив стікати кров’ю на ґанку, дали 1 рік тюрми. Обвинувачений повною мірою вини не визнав, а кожен із героїв історії має свою версію подій. Суд, опираючись на докази, обвинуваченому не повірив.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.Обвинувачений – мешканець села Гірка Полонка, що неподалік Луцька, розлучений пенсіонер з 3 групою інвалідності.Усе трапилося ще 13 червня минулого року. Потерпілий сам напросився в гості до товариша, звідки в результаті сутички його вже забрала «швидка».Перед тим, повертаючись з Луцька в хорошому настрої того дня, потерпілий вирішив зателефонувати свату обвинуваченого. Вони зустрілись в магазині і там влаштували посиденьки із чекушкою горілки і пивом. Згодом на автомобілі «Нива» до них долучився обвинувачений. Коли ж всі вже збиралися розходитись, то останній запропонував переміститися до нього додому і продовжити вже там. Потерпілий спочатку не погодився і пішов у сторону автобусної зупинки, однак товариш під’їхав на автомобілі і таки вмовив на «культурне» продовження. На годиннику було ледь за 15-ту.Як виник конфлікт, потерпілий не пам’ятає, каже, був надто п’яний, але пригадує, що після першого удару в обличчя «прозрів». Експертам розповів, що сидів біля холодильника, коли обвинувачений почав його бити. Спершу – удар в лице, потім в потилицю невідомим предметом, згодом, коли вже чоловік лежав на землі, то відчув, як у його ребра почали товкти ногами. Далі ж обвинувачений витягнув свого співпляшника на вулицю, де той вдарився головою об сходи і втратив свідомість. З його слів, на цьому історія не скінчилася, адже отямився він від чергових ударів ногами по тілу.«Коли потерпілий прийшов у свідомість та відкрив очі, то обвинувачений знову почав наносити удари ногами, а коли потерпілий закрив очі знову, то інший зупинився та не наносив удари, тому потерпілий намагався більше не відкривати своїх очей», – йдеться у висновку експерта.Зазначають, що до тями потерпілий прийшов вже у кареті швидкої. Згодом чоловік зауважив той факт, що вдома вони були лише вдвох, куди дівся сват товариша – невідомо. Хто викликав швидку, він не знає.Під час судового засідання також заслухали свідків, зокрема – чоловіків, до яких телефонував обвинувачений, та дружину потерпілого.Троє осіб заявили, що в період з 16 по 17 годину їм тричі телефонував обвинувачений і просив про допомогу. Згодом один із майбутніх свідків приїхав на місце події, дорогою підібрав ще двох товаришів.Вони розповіли, що на подвір’ї біля дверей до будинку обвинуваченого лежав чоловік весь в крові і стогнав. Потім до нього приїхали родичі, тож люди, які викликалися допомагати обвинуваченому, зрозуміли, що їхня присутність там вже не потрібна.Під час судового засідання дружина потерпілого розповіла, що того дня вранці вона прийшла з роботи з нічної зміни і лягла спати. Вже близько 14 години зателефонувала чоловікові, який запевнив її, що причин для хвилювання немає. Мовляв, він з друзями вип’є по 100 грамів горілки і приїде додому. За годину розмова повторилася, але було чути, що у потерпілого вже «заплітається язик», чоловік пообіцяв, що скоро буде вдома. Наступний дзвінок був о 16:40. Чоловік підняв слухавку, але говорити вже не міг взагалі, дружина почула лише його стогін після чого телефон вимкнувся.О 18 годині вона подзвонила знову, коли прийшло сповіщення, що телефон у мережі, однак на тому кінці дроту говорив вже не її чоловік, а працівники поліції. Вони повідомили, що власник телефону перебуває в реанімаційному відділенні лікарні, її попросили приїхати і опізнати чоловіка за фотографіями, зробленими на місці злочину.Коли жінка побачила фото, то через понівечене обличчя навіть не одразу впізнала свого чоловіка. Про конфлікт дізналася від правоохоронців.Відомо, що у результаті кривавої сутички потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, переломи ребер та множинні садна голови і обличчя.На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав частково.Зізнався, що дійсно трохи віддубасив співпляшника, мовляв, вдарив один раз кулаком в обличчя і витягнув з кухні на подвір’я, а на тому і все. Потому закрив вхідні двері і пішов спати. Каже, що, можливо, коли «випроваджував» потерпілого з дому, то міг випадково завдати й інших травм.У рузультаті розгляду справи суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.122 ч.1 КК України та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік. (За ст.122 ч.1 КК України – Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

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