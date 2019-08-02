Побив і викинув з будинку: за криваву сутичку у селі під Луцьком засудили чоловіка
Сьогодні, 09:55
Чоловікові, який побив свого товариша по чарці, викинув його з будинку і лишив стікати кров’ю на ґанку, дали 1 рік тюрми. Обвинувачений повною мірою вини не визнав, а кожен із героїв історії має свою версію подій. Суд, опираючись на докази, обвинуваченому не повірив.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.
Обвинувачений – мешканець села Гірка Полонка, що неподалік Луцька, розлучений пенсіонер з 3 групою інвалідності.
«У мене хороший настрій, давай по чекушку»: з чого усе почалося
Усе трапилося ще 13 червня минулого року. Потерпілий сам напросився в гості до товариша, звідки в результаті сутички його вже забрала «швидка».
Перед тим, повертаючись з Луцька в хорошому настрої того дня, потерпілий вирішив зателефонувати свату обвинуваченого. Вони зустрілись в магазині і там влаштували посиденьки із чекушкою горілки і пивом. Згодом на автомобілі «Нива» до них долучився обвинувачений. Коли ж всі вже збиралися розходитись, то останній запропонував переміститися до нього додому і продовжити вже там. Потерпілий спочатку не погодився і пішов у сторону автобусної зупинки, однак товариш під’їхав на автомобілі і таки вмовив на «культурне» продовження. На годиннику було ледь за 15-ту.
Як виник конфлікт, потерпілий не пам’ятає, каже, був надто п’яний, але пригадує, що після першого удару в обличчя «прозрів». Експертам розповів, що сидів біля холодильника, коли обвинувачений почав його бити. Спершу – удар в лице, потім в потилицю невідомим предметом, згодом, коли вже чоловік лежав на землі, то відчув, як у його ребра почали товкти ногами. Далі ж обвинувачений витягнув свого співпляшника на вулицю, де той вдарився головою об сходи і втратив свідомість. З його слів, на цьому історія не скінчилася, адже отямився він від чергових ударів ногами по тілу.
«Коли потерпілий прийшов у свідомість та відкрив очі, то обвинувачений знову почав наносити удари ногами, а коли потерпілий закрив очі знову, то інший зупинився та не наносив удари, тому потерпілий намагався більше не відкривати своїх очей», – йдеться у висновку експерта.
Зазначають, що до тями потерпілий прийшов вже у кареті швидкої. Згодом чоловік зауважив той факт, що вдома вони були лише вдвох, куди дівся сват товариша – невідомо. Хто викликав швидку, він не знає.
Під час судового засідання також заслухали свідків, зокрема – чоловіків, до яких телефонував обвинувачений, та дружину потерпілого.
Троє осіб заявили, що в період з 16 по 17 годину їм тричі телефонував обвинувачений і просив про допомогу. Згодом один із майбутніх свідків приїхав на місце події, дорогою підібрав ще двох товаришів.
Вони розповіли, що на подвір’ї біля дверей до будинку обвинуваченого лежав чоловік весь в крові і стогнав. Потім до нього приїхали родичі, тож люди, які викликалися допомагати обвинуваченому, зрозуміли, що їхня присутність там вже не потрібна.
Дружина почула лише стогін… Коли телефон чоловіка з'явився у мережі, то розмовляла вже з поліцією
Під час судового засідання дружина потерпілого розповіла, що того дня вранці вона прийшла з роботи з нічної зміни і лягла спати. Вже близько 14 години зателефонувала чоловікові, який запевнив її, що причин для хвилювання немає. Мовляв, він з друзями вип’є по 100 грамів горілки і приїде додому. За годину розмова повторилася, але було чути, що у потерпілого вже «заплітається язик», чоловік пообіцяв, що скоро буде вдома. Наступний дзвінок був о 16:40. Чоловік підняв слухавку, але говорити вже не міг взагалі, дружина почула лише його стогін після чого телефон вимкнувся.
О 18 годині вона подзвонила знову, коли прийшло сповіщення, що телефон у мережі, однак на тому кінці дроту говорив вже не її чоловік, а працівники поліції. Вони повідомили, що власник телефону перебуває в реанімаційному відділенні лікарні, її попросили приїхати і опізнати чоловіка за фотографіями, зробленими на місці злочину.
Коли жінка побачила фото, то через понівечене обличчя навіть не одразу впізнала свого чоловіка. Про конфлікт дізналася від правоохоронців.
Відомо, що у результаті кривавої сутички потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, переломи ребер та множинні садна голови і обличчя.
На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав частково.
Зізнався, що дійсно трохи віддубасив співпляшника, мовляв, вдарив один раз кулаком в обличчя і витягнув з кухні на подвір’я, а на тому і все. Потому закрив вхідні двері і пішов спати. Каже, що, можливо, коли «випроваджував» потерпілого з дому, то міг випадково завдати й інших травм.
У рузультаті розгляду справи суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.122 ч.1 КК України та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік. (За ст.122 ч.1 КК України – Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Головне фото – ілюстративне.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.
Обвинувачений – мешканець села Гірка Полонка, що неподалік Луцька, розлучений пенсіонер з 3 групою інвалідності.
«У мене хороший настрій, давай по чекушку»: з чого усе почалося
Усе трапилося ще 13 червня минулого року. Потерпілий сам напросився в гості до товариша, звідки в результаті сутички його вже забрала «швидка».
Перед тим, повертаючись з Луцька в хорошому настрої того дня, потерпілий вирішив зателефонувати свату обвинуваченого. Вони зустрілись в магазині і там влаштували посиденьки із чекушкою горілки і пивом. Згодом на автомобілі «Нива» до них долучився обвинувачений. Коли ж всі вже збиралися розходитись, то останній запропонував переміститися до нього додому і продовжити вже там. Потерпілий спочатку не погодився і пішов у сторону автобусної зупинки, однак товариш під’їхав на автомобілі і таки вмовив на «культурне» продовження. На годиннику було ледь за 15-ту.
Як виник конфлікт, потерпілий не пам’ятає, каже, був надто п’яний, але пригадує, що після першого удару в обличчя «прозрів». Експертам розповів, що сидів біля холодильника, коли обвинувачений почав його бити. Спершу – удар в лице, потім в потилицю невідомим предметом, згодом, коли вже чоловік лежав на землі, то відчув, як у його ребра почали товкти ногами. Далі ж обвинувачений витягнув свого співпляшника на вулицю, де той вдарився головою об сходи і втратив свідомість. З його слів, на цьому історія не скінчилася, адже отямився він від чергових ударів ногами по тілу.
«Коли потерпілий прийшов у свідомість та відкрив очі, то обвинувачений знову почав наносити удари ногами, а коли потерпілий закрив очі знову, то інший зупинився та не наносив удари, тому потерпілий намагався більше не відкривати своїх очей», – йдеться у висновку експерта.
Зазначають, що до тями потерпілий прийшов вже у кареті швидкої. Згодом чоловік зауважив той факт, що вдома вони були лише вдвох, куди дівся сват товариша – невідомо. Хто викликав швидку, він не знає.
Під час судового засідання також заслухали свідків, зокрема – чоловіків, до яких телефонував обвинувачений, та дружину потерпілого.
Троє осіб заявили, що в період з 16 по 17 годину їм тричі телефонував обвинувачений і просив про допомогу. Згодом один із майбутніх свідків приїхав на місце події, дорогою підібрав ще двох товаришів.
Вони розповіли, що на подвір’ї біля дверей до будинку обвинуваченого лежав чоловік весь в крові і стогнав. Потім до нього приїхали родичі, тож люди, які викликалися допомагати обвинуваченому, зрозуміли, що їхня присутність там вже не потрібна.
Дружина почула лише стогін… Коли телефон чоловіка з'явився у мережі, то розмовляла вже з поліцією
Під час судового засідання дружина потерпілого розповіла, що того дня вранці вона прийшла з роботи з нічної зміни і лягла спати. Вже близько 14 години зателефонувала чоловікові, який запевнив її, що причин для хвилювання немає. Мовляв, він з друзями вип’є по 100 грамів горілки і приїде додому. За годину розмова повторилася, але було чути, що у потерпілого вже «заплітається язик», чоловік пообіцяв, що скоро буде вдома. Наступний дзвінок був о 16:40. Чоловік підняв слухавку, але говорити вже не міг взагалі, дружина почула лише його стогін після чого телефон вимкнувся.
О 18 годині вона подзвонила знову, коли прийшло сповіщення, що телефон у мережі, однак на тому кінці дроту говорив вже не її чоловік, а працівники поліції. Вони повідомили, що власник телефону перебуває в реанімаційному відділенні лікарні, її попросили приїхати і опізнати чоловіка за фотографіями, зробленими на місці злочину.
Коли жінка побачила фото, то через понівечене обличчя навіть не одразу впізнала свого чоловіка. Про конфлікт дізналася від правоохоронців.
Відомо, що у результаті кривавої сутички потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, переломи ребер та множинні садна голови і обличчя.
На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав частково.
Зізнався, що дійсно трохи віддубасив співпляшника, мовляв, вдарив один раз кулаком в обличчя і витягнув з кухні на подвір’я, а на тому і все. Потому закрив вхідні двері і пішов спати. Каже, що, можливо, коли «випроваджував» потерпілого з дому, то міг випадково завдати й інших травм.
У рузультаті розгляду справи суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ст.122 ч.1 КК України та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік. (За ст.122 ч.1 КК України – Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Головне фото – ілюстративне.
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Коментарі 1
Ну а чо він начінав? Тож нормально апщялись
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