У лучанина вдома під час обшуку вилучили наркотики, зброю та боєприпаси. ФОТО





Про це



Окрім цього, поліцейські вилучили у лучанина зелену речовину, схожу на канабіс.



Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема, за вчинення крадіжок. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 35-річного жителя обласного центру оперативники управління карного розшуку області виявили та вилучили пістолет Форт-17, 50 набоїв калібру 12 мм та 5 набоїв бойового зразка калібру 9 мм.Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.Окрім цього, поліцейські вилучили у лучанина зелену речовину, схожу на канабіс.Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема, за вчинення крадіжок. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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