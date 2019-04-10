У лучанина вдома під час обшуку вилучили наркотики, зброю та боєприпаси. ФОТО
Сьогодні, 18:23
Сьогодні під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 35-річного жителя обласного центру оперативники управління карного розшуку області виявили та вилучили пістолет Форт-17, 50 набоїв калібру 12 мм та 5 набоїв бойового зразка калібру 9 мм.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Окрім цього, поліцейські вилучили у лучанина зелену речовину, схожу на канабіс.
Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема, за вчинення крадіжок. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
Окрім цього, поліцейські вилучили у лучанина зелену речовину, схожу на канабіс.
Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема, за вчинення крадіжок. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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