Скільки пар одружилися і розлучилися на Волині у 2020-му





Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.



Як зазначила Ольга Семенюк, заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів), на Волині за 10 місяців 2020 року 4094 пари зареєстрували шлюб, а розірвали – 330.



Зауважимо, щоправда, що процедура розірвання шлюбу більш складна та тривала, ніж процедура його реєстрації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч на Волині шлюб зареєстрували у понад 12 разів більше пар, ніж розірвали.Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.Як зазначила Ольга Семенюк, заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів), на Волині за 10 місяців 2020 року 4094 пари зареєстрували шлюб, а розірвали – 330.Зауважимо, щоправда, що процедура розірвання шлюбу більш складна та тривала, ніж процедура його реєстрації.

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