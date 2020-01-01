вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки пар одружилися і розлучилися на Волині у 2020-му

Скільки пар одружилися і розлучилися на Волині у 2020-му
Цьогоріч на Волині шлюб зареєстрували у понад 12 разів більше пар, ніж розірвали.

Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Як зазначила Ольга Семенюк, заступник начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Львів), на Волині за 10 місяців 2020 року 4094 пари зареєстрували шлюб, а розірвали – 330.

Зауважимо, щоправда, що процедура розірвання шлюбу більш складна та тривала, ніж процедура його реєстрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: одруження, розлучення, Волинь, шлюб
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині через аварію немає води
Сьогодні, 11:01
У луцькому «ПортCity» 27 листопада влаштують «чорну п’ятницю»*
Сьогодні, 10:50
Скільки пар одружилися і розлучилися на Волині у 2020-му
Сьогодні, 10:33
Звільнили волинського поліцейського, який побив ветеранів АТО у Львові. ВІДЕО
Сьогодні, 10:25
Підприємство, яке будувало футбольне поле і спортмайданчики у Княгининку, підозрюють у привласненні понад 700 тисяч гривень
Сьогодні, 10:04
Схожі новини
«Шлюб за добу»: у Нововолинську одружилися поляк та українка. ФОТО «Шлюб за добу»: у Нововолинську одружилися поляк та українка. ФОТО
07 липень, 19:18
Спорт поєднав серця: на Волині тренер побрався з вихованкою. ФОТО Спорт поєднав серця: на Волині тренер побрався з вихованкою. ФОТО
28 травень, 08:10
«Заходили в РАЦС через чорний хід, бо встидно було в такому віці женитися»: чуттєва історія кохання волинян «Заходили в РАЦС через чорний хід, бо встидно було в такому віці женитися»: чуттєва історія кохання волинян
04 травень, 10:00
На Волині під час карантину зареєстрували 11 «шлюбів за добу» На Волині під час карантину зареєстрували 11 «шлюбів за добу»
16 квітень, 09:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за добу виявили рекордну кількість нових хворих на коронавірус
Сьогодні, 11:13
 0
Уродженець Волині у Львові розпилив газовий балончик в обличчя трьом поліцейським
Сьогодні, 11:02
 0
У місті на Волині через аварію немає води
Сьогодні, 11:01
 0
У луцькому «ПортCity» 27 листопада влаштують «чорну п’ятницю»*
Сьогодні, 10:50
 0
Скільки пар одружилися і розлучилися на Волині у 2020-му
Сьогодні, 10:33
 0
Медіа
відео
1/8