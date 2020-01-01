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На Волині чоловіки вчинили наругу над могилами: як їх покарали

На Волині чоловіки вчинили наругу над могилами: як їх покарали
На Волині судили двох чоловіків, які у грудні 2017-го року обікрали кладовище у селі Літин.

Про це йдеться у вироці Турійського районного суду Волинської області від 16 листопада.

Серед ночі двоє п’яних молодків викрали із могил сумарно 27 чавунних секцій. Усю «здобич» продали таксисту за 1 000 гривень.

Експерти зазначили, що загальна вартість завданих збитків склала понад 5 тисяч гривень.

Під час судового засідання обидва злочинці повністю визнали свою вину і просили суворо їх не карати, обіцяючи відшкодувати родичам померлих усі збитки.

Жінка, могилу свекрів якої обікрали, зазначила, що після фінансової компенсації претензій не має.

Відомо, що один із чоловіків, які вирішили незаконно підзаробити – уродженець села Літин, неодружений і раніше не судимий. Інший – із Ковеля, одружений та має на утриманні двох неповнолітніх дітей, його ж до відповідальності вже притягували.

Суд визнав чоловіків винними у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 297 ч. 3 КК України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого), їм призначили покарання у вигляді обмеження волі строком на 4 роки.

Щоправда, їх звільнять від відбування покарання з випробуванням, якщо вони протягом трьох років не вчинить нового злочину і належно виконуватимуть усі умови. Зокрема їх зобов’язали періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання.

Зображення ілюстративне

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Теги: кладовище, Волинь, Літин, суд
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