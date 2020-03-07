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Застрелився Роман Бузулук, який спричинив смертельну ДТП на Потебні

Застрелився Роман Бузулук, який спричинив смертельну ДТП на Потебні
Роман Бузулук, який спричинив смертельну ДТП на вулиці Потебні у Луцьку, вніс заставу та вийшов з-під варти, застрелився.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили жителі Любомльського району, де і сталася трагедія.

За інформацією джерел, Роман Бузулук скоїв самогубство у селищі Головне Любомльського району, вистріливши у грудну клітку з рушниці.

З-під варти Роман Бузулук 5 жовтня, внісши напередодні заставу у розмірі, який визначив суд (168 тисяч 160 гривень).

Нагадаємо, 30 вересня увечері Роману Бузулуку повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Слідство встановило, що увечері 27 вересня 2020 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Infiniti-QX50, на вулиці Потебні у Луцьку порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення його авто із автомобілем Volkswagen Passat B6.

У результаті ДТП загинула 47-річна жінка. Ще одну пасажирку автомобіля "Volkswagen Passat B6" доправили у лікарню з травмами.

2 жовтня Романа Бузулука взяли під варту із правом внесення застави.

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Теги: Роман Бузулук, самогубство
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