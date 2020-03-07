Застрелився Роман Бузулук, який спричинив смертельну ДТП на Потебні
Сьогодні, 14:03
Роман Бузулук, який спричинив смертельну ДТП на вулиці Потебні у Луцьку, вніс заставу та вийшов з-під варти, застрелився.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили жителі Любомльського району, де і сталася трагедія.
За інформацією джерел, Роман Бузулук скоїв самогубство у селищі Головне Любомльського району, вистріливши у грудну клітку з рушниці.
З-під варти Роман Бузулук 5 жовтня, внісши напередодні заставу у розмірі, який визначив суд (168 тисяч 160 гривень).
Нагадаємо, 30 вересня увечері Роману Бузулуку повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).
Слідство встановило, що увечері 27 вересня 2020 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Infiniti-QX50, на вулиці Потебні у Луцьку порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення його авто із автомобілем Volkswagen Passat B6.
У результаті ДТП загинула 47-річна жінка. Ще одну пасажирку автомобіля "Volkswagen Passat B6" доправили у лікарню з травмами.
2 жовтня Романа Бузулука взяли під варту із правом внесення застави.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили жителі Любомльського району, де і сталася трагедія.
За інформацією джерел, Роман Бузулук скоїв самогубство у селищі Головне Любомльського району, вистріливши у грудну клітку з рушниці.
З-під варти Роман Бузулук 5 жовтня, внісши напередодні заставу у розмірі, який визначив суд (168 тисяч 160 гривень).
Нагадаємо, 30 вересня увечері Роману Бузулуку повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).
Слідство встановило, що увечері 27 вересня 2020 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Infiniti-QX50, на вулиці Потебні у Луцьку порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення його авто із автомобілем Volkswagen Passat B6.
У результаті ДТП загинула 47-річна жінка. Ще одну пасажирку автомобіля "Volkswagen Passat B6" доправили у лікарню з травмами.
2 жовтня Романа Бузулука взяли під варту із правом внесення застави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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