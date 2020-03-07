Застрелився Роман Бузулук, який спричинив смертельну ДТП на Потебні

Роман Бузулук, який спричинив смертельну ДТП на вулиці Потебні у Луцьку, вніс заставу та вийшов з-під варти, застрелився.Про цеповідомили жителі Любомльського району, де і сталася трагедія.За інформацією джерел, Роман Бузулук скоїв самогубство у селищі Головне Любомльського району, вистріливши у грудну клітку з рушниці.З-під варти Роман Бузулук 5 жовтня, внісши напередодні заставу у розмірі, який визначив суд (168 тисяч 160 гривень).Нагадаємо, 30 вересня увечері Роману Бузулукув порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).Слідство встановило, що увечері 27 вересня 2020 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння за кермом автомобіля Infiniti-QX50, на вулиці Потебні у Луцьку порушив правила дорожнього руху, що призвело до зіткнення його авто із автомобілем Volkswagen Passat B6.У результаті ДТП загинула 47-річна жінка. Ще одну пасажирку автомобіля "Volkswagen Passat B6" доправили у лікарню з травмами.2 жовтня Романа Бузулука взяли під варту із правом внесення застави.