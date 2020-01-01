На одностроях волинських льотчиків будуть нові знаки розпізнавання. ФОТО
Сьогодні, 08:10
Військововслужбовців 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна отримали нову нарукавну емблему.
Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита сіро-блакитного кольору з срібним кантом, - повідомляють у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Центральним елементом нарукавного знаку є стилізоване зображення срібного пікуючого грифона.
Грифон - міфічний птах у вигляді крилатого лева з головою орла, що символізує могутність, владу, швидкість і силу та відсилає до історії військової частини, яка до 2014 року базувалася на території Автономної Республіки Крим, символом якої є грифон.
Як бачите нарукавний знак виконаний у кольорах притаманних авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.
В горі, над щитом, розміщено декоративну інформаційну стрічку з надписом "ВІРНІ ВІТЧИЗНІ"
До польового однострою - знак виконали у вигляді геральдичного щита темно-оливкового кольору зі світло - сірим кантом. Центральним елементом є зображення пікуючого грифона тільки світло-сірого кольору. В горі, над щитом, розміщено темно-оливкову декоративну стрічку з срібним каштаном та надписом "ВІРНІ ВІТЧИЗНІ".
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Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита сіро-блакитного кольору з срібним кантом, - повідомляють у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
Центральним елементом нарукавного знаку є стилізоване зображення срібного пікуючого грифона.
Грифон - міфічний птах у вигляді крилатого лева з головою орла, що символізує могутність, владу, швидкість і силу та відсилає до історії військової частини, яка до 2014 року базувалася на території Автономної Республіки Крим, символом якої є грифон.
Як бачите нарукавний знак виконаний у кольорах притаманних авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.
В горі, над щитом, розміщено декоративну інформаційну стрічку з надписом "ВІРНІ ВІТЧИЗНІ"
До польового однострою - знак виконали у вигляді геральдичного щита темно-оливкового кольору зі світло - сірим кантом. Центральним елементом є зображення пікуючого грифона тільки світло-сірого кольору. В горі, над щитом, розміщено темно-оливкову декоративну стрічку з срібним каштаном та надписом "ВІРНІ ВІТЧИЗНІ".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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