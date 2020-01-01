вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На одностроях волинських льотчиків будуть нові знаки розпізнавання. ФОТО

На одностроях волинських льотчиків будуть нові знаки розпізнавання. ФОТО
Військововслужбовців 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна отримали нову нарукавну емблему.

Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита сіро-блакитного кольору з срібним кантом, - повідомляють у Повітряному командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗС України.

Центральним елементом нарукавного знаку є стилізоване зображення срібного пікуючого грифона.

Грифон - міфічний птах у вигляді крилатого лева з головою орла, що символізує могутність, владу, швидкість і силу та відсилає до історії військової частини, яка до 2014 року базувалася на території Автономної Республіки Крим, символом якої є грифон.
Як бачите нарукавний знак виконаний у кольорах притаманних авіації Повітряних Сил Збройних Сил України.

В горі, над щитом, розміщено декоративну інформаційну стрічку з надписом "ВІРНІ ВІТЧИЗНІ"

До польового однострою - знак виконали у вигляді геральдичного щита темно-оливкового кольору зі світло - сірим кантом. Центральним елементом є зображення пікуючого грифона тільки світло-сірого кольору. В горі, над щитом, розміщено темно-оливкову декоративну стрічку з срібним каштаном та надписом "ВІРНІ ВІТЧИЗНІ".

На одностроях волинських льотчиків будуть нові знаки розпізнавання. ФОТО
На одностроях волинських льотчиків будуть нові знаки розпізнавання. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 204-та БрТА, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На одностроях волинських льотчиків будуть нові знаки розпізнавання. ФОТО
Сьогодні, 08:10
В Україні випробували новітню систему залпового вогню «Буревій». ВІДЕО
Сьогодні, 07:35
Медики назвали 4 ранніх симптоми COVID-19
Сьогодні, 06:31
У луцькому батонічному саду висадили 40 саджанців дуба
Сьогодні, 05:29
Ще одному російському актору заборонили в'їзд в Україну
Сьогодні, 04:26
Схожі новини
20 листопада на Волині: гортаючи календар 20 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Побив і викинув з будинку: за криваву сутичку у селі під Луцьком засудили чоловіка Побив і викинув з будинку: за криваву сутичку у селі під Луцьком засудили чоловіка
19 листопад, 09:55
Де на Волині не буде світла 19 листопада: перелік адрес Де на Волині не буде світла 19 листопада: перелік адрес
18 листопад, 19:00
18 листопада на Волині: гортаючи календар 18 листопада на Волині: гортаючи календар
18 листопад, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Застрелився Роман Бузулук, який спричинив смертельну ДТП на Потебні
19 листопад, 14:03
 6
На одностроях волинських льотчиків будуть нові знаки розпізнавання. ФОТО
Сьогодні, 08:10
 0
В Україні випробували новітню систему залпового вогню «Буревій». ВІДЕО
Сьогодні, 07:35
 0
Медики назвали 4 ранніх симптоми COVID-19
Сьогодні, 06:31
 0
У луцькому батонічному саду висадили 40 саджанців дуба
Сьогодні, 05:29
 0
Медіа
відео
1/8