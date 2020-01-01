вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Луцькознавство» у школах та залучення блогерів: як планують «розкручувати» місто

«Луцькознавство» у школах та залучення блогерів: як планують «розкручувати» місто
Розробили програму розвитку туризму Луцької міської територіальної громади на 2021-2022 роки.

Завдяки реалізації програми планують, зокрема, підвищити рівень привабливості Луцька як туристичного центру Волині та залучити якомога більше туристів, йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.

Так, за два роки на втілення заходів програми запланували витратити 7,2 мільйона гривень. Серед них - розробка та сприяння у впровадженні шкільної програми курсу «Луцькознавство», організація та проведення престурів, презентацій для вітчизняних та закордонних ЗМІ, блогерів, фамтурів для туристичних операторів, підтримка клубів історичної реконструкції, середньовічного бою тощо.

Окрім того, у Луцьку планують створювати бронзові макети пам'яток архітектури з інформацією шрифтом Брайля. Нагадаємо, у місті біля замку Любарта є бронзовий тактильний макет фортеці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: туризм, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Понад 500 нових хворих і 5 смертей: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:57
У Луцьку на Богдана Хмельницького креативно розмалювали старий будинок. ФОТО
Сьогодні, 10:50
«Луцькознавство» у школах та залучення блогерів: як планують «розкручувати» місто
Сьогодні, 10:40
Розповіли історію кохання мусульманина з Таджикистану і волинянки
Сьогодні, 10:35
На «Ягодині» у фурі знайшли контрабандний одяг
Сьогодні, 10:30
Схожі новини
У Луцьку побувала туристка з ПАР. ФОТО У Луцьку побувала туристка з ПАР. ФОТО
31 липень, 08:10
В історичній частині Луцька просять облаштувати площу «як у Львові» В історичній частині Луцька просять облаштувати площу «як у Львові»
13 липень, 14:15
Привабливо, але роботи ще багато, – відомий музикант про Луцьк Привабливо, але роботи ще багато, – відомий музикант про Луцьк
28 червень, 18:19
Торік у Луцьк приїжджали туристи з Аргентини, Китаю та Фінляндії Торік у Луцьк приїжджали туристи з Аргентини, Китаю та Фінляндії
10 січень, 17:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Застрелився Роман Бузулук, який спричинив смертельну ДТП на Потебні
19 листопад, 14:03
 6
Працівники волинської психлікарні вийшли на страйк і перекрили дорогу у Луцьку
Сьогодні, 11:45
 0
У «ПортCity» – виставка картин молодої художниці*
Сьогодні, 11:34
 0
На Волині прикордонники відкопали 2 600 пачок цигарок у руді, що перевозили контрабандисти
Сьогодні, 11:15
 0
Тест SAT: іспит, вартість і підготовка*
Сьогодні, 11:10
 0
Медіа
відео
1/8