«Луцькознавство» у школах та залучення блогерів: як планують «розкручувати» місто





Завдяки реалізації програми планують, зокрема, підвищити рівень привабливості Луцька як туристичного центру Волині та залучити якомога більше туристів, йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.



Так, за два роки на втілення заходів програми запланували витратити 7,2 мільйона гривень. Серед них - розробка та сприяння у впровадженні шкільної програми курсу «Луцькознавство», організація та проведення престурів, презентацій для вітчизняних та закордонних ЗМІ, блогерів, фамтурів для туристичних операторів, підтримка клубів історичної реконструкції, середньовічного бою тощо.



Окрім того, у Луцьку планують створювати бронзові макети пам'яток архітектури з інформацією шрифтом Брайля. Нагадаємо, у місті біля замку Любарта

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розробили програму розвитку туризму Луцької міської територіальної громади на 2021-2022 роки.Завдяки реалізації програми планують, зокрема, підвищити рівень привабливості Луцька як туристичного центру Волині та залучити якомога більше туристів, йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.Так, за два роки на втілення заходів програми запланували витратити 7,2 мільйона гривень. Серед них - розробка та сприяння у впровадженні шкільної програми курсу «Луцькознавство», організація та проведення престурів, презентацій для вітчизняних та закордонних ЗМІ, блогерів, фамтурів для туристичних операторів, підтримка клубів історичної реконструкції, середньовічного бою тощо.Окрім того, у Луцьку планують створювати бронзові макети пам'яток архітектури з інформацією шрифтом Брайля. Нагадаємо, у місті біля замку Любарта є бронзовий тактильний макет фортеці

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