«Луцькознавство» у школах та залучення блогерів: як планують «розкручувати» місто
Сьогодні, 10:40
Розробили програму розвитку туризму Луцької міської територіальної громади на 2021-2022 роки.
Завдяки реалізації програми планують, зокрема, підвищити рівень привабливості Луцька як туристичного центру Волині та залучити якомога більше туристів, йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.
Так, за два роки на втілення заходів програми запланували витратити 7,2 мільйона гривень. Серед них - розробка та сприяння у впровадженні шкільної програми курсу «Луцькознавство», організація та проведення престурів, презентацій для вітчизняних та закордонних ЗМІ, блогерів, фамтурів для туристичних операторів, підтримка клубів історичної реконструкції, середньовічного бою тощо.
Окрім того, у Луцьку планують створювати бронзові макети пам'яток архітектури з інформацією шрифтом Брайля. Нагадаємо, у місті біля замку Любарта є бронзовий тактильний макет фортеці.
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Завдяки реалізації програми планують, зокрема, підвищити рівень привабливості Луцька як туристичного центру Волині та залучити якомога більше туристів, йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.
Так, за два роки на втілення заходів програми запланували витратити 7,2 мільйона гривень. Серед них - розробка та сприяння у впровадженні шкільної програми курсу «Луцькознавство», організація та проведення престурів, презентацій для вітчизняних та закордонних ЗМІ, блогерів, фамтурів для туристичних операторів, підтримка клубів історичної реконструкції, середньовічного бою тощо.
Окрім того, у Луцьку планують створювати бронзові макети пам'яток архітектури з інформацією шрифтом Брайля. Нагадаємо, у місті біля замку Любарта є бронзовий тактильний макет фортеці.
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