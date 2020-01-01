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10 волинян із коронавірусом – у реанімації

10 волинян із коронавірусом – у реанімації
10 мешканців Волині, які хворіють на коронавірусну інфекцію, перебувають у реанімації.

Про це йшлося у п’ятницю, 20 листопада, під час брифінгу в ОДА.

Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Людмила Тимощук розповіла, що станом на сьогодні у медзакладах розгорнули 1426 ліжок для допомоги пацієнтам із коронавірусною інфекцією. В області й надалі працюють над збільшенням кількості місць.

На стаціонарному лікування перебуває 679 пацієнтів, 266 потребують кисневої терапії, 10 волинян – у реанімації та підключені до ШВЛ.

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«На сьогодні медзаклади справляються, але у нас не безмежні можливості. Є межа кількості ліжок і медпрацівників. Зараз завантаженість лікарень становить 48 %. У медзакладах є місця для лікування, але треба бути пильними, щоб зменшити кількість хворих, адже за останні два дні показники зростають», - сказала посадовиця.

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Теги: коронавірус, Волинь, хворі, реанімація
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