Працівникам волинської психлікарні обіцяють виплатити зароблене до кінця року





Про це йшлося у п’ятницю, 20 листопада, під час брифінгу в ОДА.



«Ця ситуація є кричущою. Враховуючи приєднання психлікарні в Олиці до обласної у Луцьку, були затримки в оформленні документації, відповідно не уклали угоду про фінансування олицької психлікарні, пішли тільки кошти на ту, що в Луцьку», - сказала т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Людмила Тимощук.



За її словами, на погашення заборгованості з обласного бюджету виділили 2,5 мільйона гривень на початку вересня. Посадовиця додала, що на сьогодні є домовленість з НСЗУ та міністерством, аби працівникам виплатили зароблене до кінця 2020 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівникам Волинської обласної психіатричної лікарні №1, що вийшли на мітинг 20 листопада через зарплатні борги , обіцяють виплатити зароблене до кінця року.Про це йшлося у п’ятницю, 20 листопада, під час брифінгу в ОДА.«Ця ситуація є кричущою. Враховуючи приєднання психлікарні в Олиці до обласної у Луцьку, були затримки в оформленні документації, відповідно не уклали угоду про фінансування олицької психлікарні, пішли тільки кошти на ту, що в Луцьку», - сказала т.в.о. начальника управління охорони здоров’яЗа її словами, на погашення заборгованості з обласного бюджету виділили 2,5 мільйона гривень на початку вересня. Посадовиця додала, що на сьогодні є домовленість з НСЗУ та міністерством, аби працівникам виплатили зароблене до кінця 2020 року.

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