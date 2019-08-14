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Працівникам волинської психлікарні обіцяють виплатити зароблене до кінця року

Працівникам волинської психлікарні обіцяють виплатити зароблене до кінця року
Працівникам Волинської обласної психіатричної лікарні №1, що вийшли на мітинг 20 листопада через зарплатні борги, обіцяють виплатити зароблене до кінця року.

Про це йшлося у п’ятницю, 20 листопада, під час брифінгу в ОДА.

«Ця ситуація є кричущою. Враховуючи приєднання психлікарні в Олиці до обласної у Луцьку, були затримки в оформленні документації, відповідно не уклали угоду про фінансування олицької психлікарні, пішли тільки кошти на ту, що в Луцьку», - сказала т.в.о. начальника управління охорони здоров’я Людмила Тимощук.

За її словами, на погашення заборгованості з обласного бюджету виділили 2,5 мільйона гривень на початку вересня. Посадовиця додала, що на сьогодні є домовленість з НСЗУ та міністерством, аби працівникам виплатили зароблене до кінця 2020 року.


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Теги: медики, зарплата
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