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У Польщі судили жінку, яка працевлаштовувала українців і не платила їм зарплату

У Польщі судили жінку, яка працевлаштовувала українців і не платила їм зарплату
Громадянку Польщі суд у Вроцлаві визнав винною в 17 порушеннях, передбачених статтями Кримінального кодексу.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт суду, жінка з вересня 2014-го по липень 2016 року використовувала громадян України фактично до примусової праці.

“Скориставшись їх важким становищем та безпорадністю через незнання польської мови, польського законодавства та прав працівників, вона вводила жертв в оману щодо законності та умов їхнього працевлаштування й протизаконно застосовувала покарання, не виплачуючи належну їм заробітну плату”, - йдеться в обґрунтовані рішення.

Беручи до уваги, що дії обвинуваченої фактично призвели до того, що “працевлаштовані” нею українці змушені були працювати безкоштовно, Апеляційний суд визнав, що вона повинна відповідати за вчинення злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми.

Тим сами було скасовано попередній вирок Окружного суду Вроцлава, який присудив жінці 1 рік та 6 місяців в'язниці, визнавши її винною виключно в злісному порушенні прав громадян України, зокрема, через застосування штрафів та невиплату їм зарплати.

Рішення Апеляційного суду вже набрало чинності. Відтак обвинувачена громадянка Польщі отримала більш жорстке покарання. Стаття Кримінального кодексу (189-а) про торгівлю людьми передбачає ув’язнення не менше, ніж на 3 роки.

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Теги: Суд, Польща, українці, праця
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