Відомий остаточний список депутатів Волиньради і дата першої сесії





Про це Іван Лазорко.



Волинська обласна територіальна виборча комісія станом на 20 листопада розглянула 61 заяву щодо реєстрації депутатів Волинської обласної ради.



"На черзі ще 3 заяви і матимемо згоду всіх 64 депутатів!", - зазначив Іван Лазорко.



Остаточний список депутатів:



"За Майбутнє"



1. Маховський Орест Георгійович

2. Недопад Григорій Вікторович

3. Горавська Ірина Іванівна

4. Лех Ігор Богданович

5. Ройко Юрій Петрович

6. Філіпчук Оксана Романівна

7. Турак Андрій Антонович

8. Сиротюк Юрій Іванович

9. Скопюк Михайло Якович

10. Бондар Володимир Налькович

11. Тиводар Олександр Олександрович (на заміну Андрія Разумовського)

12. Крецу Світлана Миколаївна

13. Киричик Іван Миронович

14. Бусько Анатолій Федорович

15. Недищук Євгеній Микитович (на заміну Ігоря Гузя)

16. Філюк Анатолій Миколайович (на заміну Ірини Константевич)

17. Харченко Юрій Васильович (на заміну Вячеслава Рубльова)

18. Кошельник Валентин Іванович (на заміну Ігоря Палиці)

19. Микитюк Роман Володимирович

20. Козак Віктор Теодосійович

21. Яренчук Володимир

Батьківщина

22. Омелько Ольга Анатоліївна

23. Пустовіт Григорій Олександрович

24. Котюк Сергій Сергійович

25. Чорненький Роман Ігорович

26. Кирда Людмила Федорівна

27. Никонюк Анатолій Олександрович

28. Цвид Роксолана Юріївна (на заміну Бірука)



"Європейська Солідарність"



29. Сидорчук Ористлава Григорівна

30. Запотоцький Артем Олександрович

31. Патлашинська Ірина Вікторівна

32. Мирка Іван Іванович

33. Вусенко Юлія Василівна

34. Кошарук Сергій Дмитрович

35. Харчук Віктор Васильович (замість Алли Доманської і Лілії Каньовської)

36. Цибульський Павло

37. Гук Роман Григорович (замість Віталія Бадзюня)



"Аграрна партія України"



38. Смітюх Іван Євдокимович

39. Щерблюк Тарас Васильович

40. Мельник Андрій Андрійович

41. Приходько Валентин Васильович (на заміну Ольги Левчук)

42. Волошенюк Ігор Васильович (на заміну Наталії Захарчук)



"Сила і Честь"



43. Стасюк Людмила Леонідівна

44. Карпюк Роман Петрович

45. Галан-Влащук Віктор Йосипович

46. Дибель Володимир Юрійович (на заміну Лідії Томашевської)



"Слуга Народу"



47. Лісовський Ігор Миколайович

48. Ніщик Сергій Анатолійович

49. Макарук Микола Михайлович

50. Сачук Олександр Леонідович

51. Буліга Микола Миколайович

52. Гончарук Яна Олександрівна

53. Юнак Сергій Петрович

54. Черниш Валентина Петрівна



"Свобода"



55. Вітів Анатолій

56. Серба Любов Дмитрівна

57. Магурчак Валентина

58. Бик Олександр Васильович (зайшов з округу замість Андрія Бадзюня та Павла Карпюка)

59. Поліщук Юрій Петрович

60. Пирожик Олександр Веніамінович

61. Кудрявцев С.А (Вакантне місце, яке звільнив Олександр Бик і від якого відмовились депутати - Сергій Сівак, Наталія Сіховська, Валентина Залевська)



Хто відмовився від мандату:



1. Разумовський Андрій Русланович

2. Гузь Ігор Володимирович​

3. Яручик Микола Олександрович

4. Захарчук Наталія Володимирівна

5. Бадзюнь Віталій Миколайович

6. Левчук Ольга Ростиславівна

​7. Палиця Ігор Петрович

​8. Рубльов В’ячеслав Володимирович

​9. Констанкевич Ірина Мирославівна​

​10. Івахів Степан Петрович

​11. Бадзюнь Андрій Анатолійович

​12. Бірук Віталій Іванович

​13. Томашевська Лідія Михайлівна

​14. Доманська Алла

​15. Карпюк Павло

​16. Сушик Микола

​17. Каньовська Лілія

​18. Чайковська

​19. Сівак Сергій

​20. Сіховська Наталія

​21. Залевська Валентина



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Першу сесію нового складу Волинської обласної ради призначили на середу, 25 листопада, на 10:00 годину.Про це повідомив голова Волинської обласної територіальної виборчої комісіїВолинська обласна територіальна виборча комісія станом на 20 листопада розглянула 61 заяву щодо реєстрації депутатів Волинської обласної ради."На черзі ще 3 заяви і матимемо згоду всіх 64 депутатів!", - зазначив Іван Лазорко.Остаточний список депутатів:1. Маховський Орест Георгійович2. Недопад Григорій Вікторович3. Горавська Ірина Іванівна4. Лех Ігор Богданович5. Ройко Юрій Петрович6. Філіпчук Оксана Романівна7. Турак Андрій Антонович8. Сиротюк Юрій Іванович9. Скопюк Михайло Якович10. Бондар Володимир Налькович11. Тиводар Олександр Олександрович (на заміну Андрія Разумовського)12. Крецу Світлана Миколаївна13. Киричик Іван Миронович14. Бусько Анатолій Федорович15. Недищук Євгеній Микитович (на заміну Ігоря Гузя)16. Філюк Анатолій Миколайович (на заміну Ірини Константевич)17. Харченко Юрій Васильович (на заміну Вячеслава Рубльова)18. Кошельник Валентин Іванович (на заміну Ігоря Палиці)19. Микитюк Роман Володимирович20. Козак Віктор Теодосійович21. Яренчук ВолодимирБатьківщина22. Омелько Ольга Анатоліївна23. Пустовіт Григорій Олександрович24. Котюк Сергій Сергійович25. Чорненький Роман Ігорович26. Кирда Людмила Федорівна27. Никонюк Анатолій Олександрович28. Цвид Роксолана Юріївна (на заміну Бірука)29. Сидорчук Ористлава Григорівна30. Запотоцький Артем Олександрович31. Патлашинська Ірина Вікторівна32. Мирка Іван Іванович33. Вусенко Юлія Василівна34. Кошарук Сергій Дмитрович35. Харчук Віктор Васильович (замість Алли Доманської і Лілії Каньовської)36. Цибульський Павло37. Гук Роман Григорович (замість Віталія Бадзюня)38. Смітюх Іван Євдокимович39. Щерблюк Тарас Васильович40. Мельник Андрій Андрійович41. Приходько Валентин Васильович (на заміну Ольги Левчук)42. Волошенюк Ігор Васильович (на заміну Наталії Захарчук)43. Стасюк Людмила Леонідівна44. Карпюк Роман Петрович45. Галан-Влащук Віктор Йосипович46. Дибель Володимир Юрійович (на заміну Лідії Томашевської)47. Лісовський Ігор Миколайович48. Ніщик Сергій Анатолійович49. Макарук Микола Михайлович50. Сачук Олександр Леонідович51. Буліга Микола Миколайович52. Гончарук Яна Олександрівна53. Юнак Сергій Петрович54. Черниш Валентина Петрівна55. Вітів Анатолій56. Серба Любов Дмитрівна57. Магурчак Валентина58. Бик Олександр Васильович (зайшов з округу замість Андрія Бадзюня та Павла Карпюка)59. Поліщук Юрій Петрович60. Пирожик Олександр Веніамінович61. Кудрявцев С.А (Вакантне місце, яке звільнив Олександр Бик і від якого відмовились депутати - Сергій Сівак, Наталія Сіховська, Валентина Залевська)1. Разумовський Андрій Русланович2. Гузь Ігор Володимирович​3. Яручик Микола Олександрович4. Захарчук Наталія Володимирівна5. Бадзюнь Віталій Миколайович6. Левчук Ольга Ростиславівна​7. Палиця Ігор Петрович​8. Рубльов В’ячеслав Володимирович​9. Констанкевич Ірина Мирославівна​​10. Івахів Степан Петрович​11. Бадзюнь Андрій Анатолійович​12. Бірук Віталій Іванович​13. Томашевська Лідія Михайлівна​14. Доманська Алла​15. Карпюк Павло​16. Сушик Микола​17. Каньовська Лілія​18. Чайковська​19. Сівак Сергій​20. Сіховська Наталія​21. Залевська Валентина

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