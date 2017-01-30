Відомий остаточний список депутатів Волиньради і дата першої сесії
Сьогодні, 21:14
Першу сесію нового складу Волинської обласної ради призначили на середу, 25 листопада, на 10:00 годину.
Про це повідомив голова Волинської обласної територіальної виборчої комісії Іван Лазорко.
Волинська обласна територіальна виборча комісія станом на 20 листопада розглянула 61 заяву щодо реєстрації депутатів Волинської обласної ради.
"На черзі ще 3 заяви і матимемо згоду всіх 64 депутатів!", - зазначив Іван Лазорко.
Остаточний список депутатів:
"За Майбутнє"
1. Маховський Орест Георгійович
2. Недопад Григорій Вікторович
3. Горавська Ірина Іванівна
4. Лех Ігор Богданович
5. Ройко Юрій Петрович
6. Філіпчук Оксана Романівна
7. Турак Андрій Антонович
8. Сиротюк Юрій Іванович
9. Скопюк Михайло Якович
10. Бондар Володимир Налькович
11. Тиводар Олександр Олександрович (на заміну Андрія Разумовського)
12. Крецу Світлана Миколаївна
13. Киричик Іван Миронович
14. Бусько Анатолій Федорович
15. Недищук Євгеній Микитович (на заміну Ігоря Гузя)
16. Філюк Анатолій Миколайович (на заміну Ірини Константевич)
17. Харченко Юрій Васильович (на заміну Вячеслава Рубльова)
18. Кошельник Валентин Іванович (на заміну Ігоря Палиці)
19. Микитюк Роман Володимирович
20. Козак Віктор Теодосійович
21. Яренчук Володимир
Батьківщина
22. Омелько Ольга Анатоліївна
23. Пустовіт Григорій Олександрович
24. Котюк Сергій Сергійович
25. Чорненький Роман Ігорович
26. Кирда Людмила Федорівна
27. Никонюк Анатолій Олександрович
28. Цвид Роксолана Юріївна (на заміну Бірука)
"Європейська Солідарність"
29. Сидорчук Ористлава Григорівна
30. Запотоцький Артем Олександрович
31. Патлашинська Ірина Вікторівна
32. Мирка Іван Іванович
33. Вусенко Юлія Василівна
34. Кошарук Сергій Дмитрович
35. Харчук Віктор Васильович (замість Алли Доманської і Лілії Каньовської)
36. Цибульський Павло
37. Гук Роман Григорович (замість Віталія Бадзюня)
"Аграрна партія України"
38. Смітюх Іван Євдокимович
39. Щерблюк Тарас Васильович
40. Мельник Андрій Андрійович
41. Приходько Валентин Васильович (на заміну Ольги Левчук)
42. Волошенюк Ігор Васильович (на заміну Наталії Захарчук)
"Сила і Честь"
43. Стасюк Людмила Леонідівна
44. Карпюк Роман Петрович
45. Галан-Влащук Віктор Йосипович
46. Дибель Володимир Юрійович (на заміну Лідії Томашевської)
"Слуга Народу"
47. Лісовський Ігор Миколайович
48. Ніщик Сергій Анатолійович
49. Макарук Микола Михайлович
50. Сачук Олександр Леонідович
51. Буліга Микола Миколайович
52. Гончарук Яна Олександрівна
53. Юнак Сергій Петрович
54. Черниш Валентина Петрівна
"Свобода"
55. Вітів Анатолій
56. Серба Любов Дмитрівна
57. Магурчак Валентина
58. Бик Олександр Васильович (зайшов з округу замість Андрія Бадзюня та Павла Карпюка)
59. Поліщук Юрій Петрович
60. Пирожик Олександр Веніамінович
61. Кудрявцев С.А (Вакантне місце, яке звільнив Олександр Бик і від якого відмовились депутати - Сергій Сівак, Наталія Сіховська, Валентина Залевська)
Хто відмовився від мандату:
1. Разумовський Андрій Русланович
2. Гузь Ігор Володимирович
3. Яручик Микола Олександрович
4. Захарчук Наталія Володимирівна
5. Бадзюнь Віталій Миколайович
6. Левчук Ольга Ростиславівна
7. Палиця Ігор Петрович
8. Рубльов В’ячеслав Володимирович
9. Констанкевич Ірина Мирославівна
10. Івахів Степан Петрович
11. Бадзюнь Андрій Анатолійович
12. Бірук Віталій Іванович
13. Томашевська Лідія Михайлівна
14. Доманська Алла
15. Карпюк Павло
16. Сушик Микола
17. Каньовська Лілія
18. Чайковська
19. Сівак Сергій
20. Сіховська Наталія
21. Залевська Валентина
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Про це повідомив голова Волинської обласної територіальної виборчої комісії Іван Лазорко.
Волинська обласна територіальна виборча комісія станом на 20 листопада розглянула 61 заяву щодо реєстрації депутатів Волинської обласної ради.
"На черзі ще 3 заяви і матимемо згоду всіх 64 депутатів!", - зазначив Іван Лазорко.
Остаточний список депутатів:
"За Майбутнє"
1. Маховський Орест Георгійович
2. Недопад Григорій Вікторович
3. Горавська Ірина Іванівна
4. Лех Ігор Богданович
5. Ройко Юрій Петрович
6. Філіпчук Оксана Романівна
7. Турак Андрій Антонович
8. Сиротюк Юрій Іванович
9. Скопюк Михайло Якович
10. Бондар Володимир Налькович
11. Тиводар Олександр Олександрович (на заміну Андрія Разумовського)
12. Крецу Світлана Миколаївна
13. Киричик Іван Миронович
14. Бусько Анатолій Федорович
15. Недищук Євгеній Микитович (на заміну Ігоря Гузя)
16. Філюк Анатолій Миколайович (на заміну Ірини Константевич)
17. Харченко Юрій Васильович (на заміну Вячеслава Рубльова)
18. Кошельник Валентин Іванович (на заміну Ігоря Палиці)
19. Микитюк Роман Володимирович
20. Козак Віктор Теодосійович
21. Яренчук Володимир
Батьківщина
22. Омелько Ольга Анатоліївна
23. Пустовіт Григорій Олександрович
24. Котюк Сергій Сергійович
25. Чорненький Роман Ігорович
26. Кирда Людмила Федорівна
27. Никонюк Анатолій Олександрович
28. Цвид Роксолана Юріївна (на заміну Бірука)
"Європейська Солідарність"
29. Сидорчук Ористлава Григорівна
30. Запотоцький Артем Олександрович
31. Патлашинська Ірина Вікторівна
32. Мирка Іван Іванович
33. Вусенко Юлія Василівна
34. Кошарук Сергій Дмитрович
35. Харчук Віктор Васильович (замість Алли Доманської і Лілії Каньовської)
36. Цибульський Павло
37. Гук Роман Григорович (замість Віталія Бадзюня)
"Аграрна партія України"
38. Смітюх Іван Євдокимович
39. Щерблюк Тарас Васильович
40. Мельник Андрій Андрійович
41. Приходько Валентин Васильович (на заміну Ольги Левчук)
42. Волошенюк Ігор Васильович (на заміну Наталії Захарчук)
"Сила і Честь"
43. Стасюк Людмила Леонідівна
44. Карпюк Роман Петрович
45. Галан-Влащук Віктор Йосипович
46. Дибель Володимир Юрійович (на заміну Лідії Томашевської)
"Слуга Народу"
47. Лісовський Ігор Миколайович
48. Ніщик Сергій Анатолійович
49. Макарук Микола Михайлович
50. Сачук Олександр Леонідович
51. Буліга Микола Миколайович
52. Гончарук Яна Олександрівна
53. Юнак Сергій Петрович
54. Черниш Валентина Петрівна
"Свобода"
55. Вітів Анатолій
56. Серба Любов Дмитрівна
57. Магурчак Валентина
58. Бик Олександр Васильович (зайшов з округу замість Андрія Бадзюня та Павла Карпюка)
59. Поліщук Юрій Петрович
60. Пирожик Олександр Веніамінович
61. Кудрявцев С.А (Вакантне місце, яке звільнив Олександр Бик і від якого відмовились депутати - Сергій Сівак, Наталія Сіховська, Валентина Залевська)
Хто відмовився від мандату:
1. Разумовський Андрій Русланович
2. Гузь Ігор Володимирович
3. Яручик Микола Олександрович
4. Захарчук Наталія Володимирівна
5. Бадзюнь Віталій Миколайович
6. Левчук Ольга Ростиславівна
7. Палиця Ігор Петрович
8. Рубльов В’ячеслав Володимирович
9. Констанкевич Ірина Мирославівна
10. Івахів Степан Петрович
11. Бадзюнь Андрій Анатолійович
12. Бірук Віталій Іванович
13. Томашевська Лідія Михайлівна
14. Доманська Алла
15. Карпюк Павло
16. Сушик Микола
17. Каньовська Лілія
18. Чайковська
19. Сівак Сергій
20. Сіховська Наталія
21. Залевська Валентина
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Коментарі 3
народним депутатам має бути заборонено балатуватись до інших рад та органів влади.
волошенюк і приходько. Який сором для Волині і дійсних аграріїв.
Так де тут демократичні вибори ? Атакуй не атакуй всеодно получиш ... ! На хаті потасували колоду і засвітили, блін, "народних обранців" !
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