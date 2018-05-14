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На час карантину: у Луцьку просять зробити платним проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів

На час карантину: у Луцьку просять зробити платним проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів
У Луцьку пропонують встановити плату за проїзд у громадському транспорті для непрацюючих пенсіонерів у години пік.

Відповідну петицію зареєстрували на платформі місцевих петицій.

"На час дії загальнонаціонального карантину із забороною здійснення перевезень пасажирів у міському сполученні в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, пропоную запровадити платний проїзд для непрацюючих пенсіонерів в час пік - зранку (з 7 до 10 години) та ввечері (з 16 до 19 години) для того, щоб не створювати дискомфорт людям, які в цей час добираються на роботу чи навчання", - зазначила авторка петиції Наталія Сергіюк.

До кінця збору підписів залишилось 14 днів.

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Теги: пенсіонери, плата, проїзд, транспорт, карантин, петиція
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