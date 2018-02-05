На Волині розшукують жінку, яка зникла тиждень тому

Гордіюк Руслану Євгенівну.



Про зникнення жінки у Ольга Яренчук.



"Останній раз зв’язок з родиною був у суботу 14 листопада. Зараз її місцеперебування невідоме.



Може хтось бачив чи чув будь ласка зателефонуйте за номерами телефонів: 102, 0978358332, 0688281422", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розшукують 45-річну мешканку КовеляПро зникнення жінки у facebook повідомила її родичка"Останній раз зв’язок з родиною був у суботу 14 листопада. Зараз її місцеперебування невідоме.Може хтось бачив чи чув будь ласка зателефонуйте за номерами телефонів:", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію