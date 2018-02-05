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На Волині розшукують жінку, яка зникла тиждень тому

На Волині розшукують жінку, яка зникла тиждень тому
На Волині розшукують 45-річну мешканку Ковеля Гордіюк Руслану Євгенівну.

Про зникнення жінки у facebook повідомила її родичка Ольга Яренчук.

"Останній раз зв’язок з родиною був у суботу 14 листопада. Зараз її місцеперебування невідоме.

Може хтось бачив чи чув будь ласка зателефонуйте за номерами телефонів: 102, 0978358332, 0688281422", - йдеться в дописі.

На Волині розшукують жінку, яка зникла тиждень тому
На Волині розшукують жінку, яка зникла тиждень тому

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Теги: розшук, зникла, Руслана Гордіюк
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