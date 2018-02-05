На Волині розшукують жінку, яка зникла тиждень тому
20 листопад, 23:26
На Волині розшукують 45-річну мешканку Ковеля Гордіюк Руслану Євгенівну.
Про зникнення жінки у facebook повідомила її родичка Ольга Яренчук.
"Останній раз зв’язок з родиною був у суботу 14 листопада. Зараз її місцеперебування невідоме.
Може хтось бачив чи чув будь ласка зателефонуйте за номерами телефонів: 102, 0978358332, 0688281422", - йдеться в дописі.
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Про зникнення жінки у facebook повідомила її родичка Ольга Яренчук.
"Останній раз зв’язок з родиною був у суботу 14 листопада. Зараз її місцеперебування невідоме.
Може хтось бачив чи чув будь ласка зателефонуйте за номерами телефонів: 102, 0978358332, 0688281422", - йдеться в дописі.
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