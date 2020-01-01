Перевернулась автівка: на Волині в нічній аварії загинув водій. ФОТО





Про це



Автопригода сталася вчора, 20 листопада, близько 22 години. Ймовірною причиною автопригоди є втрата керування автомобілем Daewoo Sens, унаслідок чого загинув водій.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівському районі, між селами Озеро та Тростянець, сталася смертельна автопригода.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Автопригода сталася вчора, 20 листопада, близько 22 години. Ймовірною причиною автопригоди є втрата керування автомобілем Daewoo Sens, унаслідок чого загинув водій.Деталі – згодом.

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