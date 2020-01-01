Перевернулась автівка: на Волині в нічній аварії загинув водій. ФОТО
Сьогодні, 19:40
У Ківерцівському районі, між селами Озеро та Тростянець, сталася смертельна автопригода.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Автопригода сталася вчора, 20 листопада, близько 22 години. Ймовірною причиною автопригоди є втрата керування автомобілем Daewoo Sens, унаслідок чого загинув водій.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Автопригода сталася вчора, 20 листопада, близько 22 години. Ймовірною причиною автопригоди є втрата керування автомобілем Daewoo Sens, унаслідок чого загинув водій.
Деталі – згодом.
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