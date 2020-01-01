Примусове приєднання: на Волині міська рада судиться за громаду. ВІДЕО
Сьогодні, 00:34
Любомльська міська рада судиться через Зачернецьку громаду.
Про це в програмі «Актуально» на 12 каналі розповів міський голова Роман Ющук.
«На початку 2020 року ми доєднали Зачернецьку сільську раду, призначили виконувача обов’язків старости. Однак так сталося, що у травні постановою Кабміну були внесені зміни у перспективний план об’єднання громад і, згідно з новими документами, Зачернецька сільська рада увійшла у Смідинську громаду», – пояснює міський голова Любомля.
У Любомльській територіальній громаді з таким рішенням не згодні. Більше того, каже Роман Ющук, що і самі місцеві жителі проти такого примусового приєднання і просять зробити все можливе, аби повернути їх в підпорядкування Любомля.
«На початку серпня ми подали позов до Київського адміністративного суду. На даний час ще тривають судові процеси і ще може бути таке, що ми, згідно з рішенням суду, повернемо вказану сільську раду назад до себе в громаду», – зазначив Роман Ющук.
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Про це в програмі «Актуально» на 12 каналі розповів міський голова Роман Ющук.
«На початку 2020 року ми доєднали Зачернецьку сільську раду, призначили виконувача обов’язків старости. Однак так сталося, що у травні постановою Кабміну були внесені зміни у перспективний план об’єднання громад і, згідно з новими документами, Зачернецька сільська рада увійшла у Смідинську громаду», – пояснює міський голова Любомля.
У Любомльській територіальній громаді з таким рішенням не згодні. Більше того, каже Роман Ющук, що і самі місцеві жителі проти такого примусового приєднання і просять зробити все можливе, аби повернути їх в підпорядкування Любомля.
«На початку серпня ми подали позов до Київського адміністративного суду. На даний час ще тривають судові процеси і ще може бути таке, що ми, згідно з рішенням суду, повернемо вказану сільську раду назад до себе в громаду», – зазначив Роман Ющук.
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