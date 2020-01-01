вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Примусове приєднання: на Волині міська рада судиться за громаду. ВІДЕО

Примусове приєднання: на Волині міська рада судиться за громаду. ВІДЕО
Любомльська міська рада судиться через Зачернецьку громаду.

Про це в програмі «Актуально» на 12 каналі розповів міський голова Роман Ющук.

«На початку 2020 року ми доєднали Зачернецьку сільську раду, призначили виконувача обов’язків старости. Однак так сталося, що у травні постановою Кабміну були внесені зміни у перспективний план об’єднання громад і, згідно з новими документами, Зачернецька сільська рада увійшла у Смідинську громаду», – пояснює міський голова Любомля.

У Любомльській територіальній громаді з таким рішенням не згодні. Більше того, каже Роман Ющук, що і самі місцеві жителі проти такого примусового приєднання і просять зробити все можливе, аби повернути їх в підпорядкування Любомля.

«На початку серпня ми подали позов до Київського адміністративного суду. На даний час ще тривають судові процеси і ще може бути таке, що ми, згідно з рішенням суду, повернемо вказану сільську раду назад до себе в громаду», – зазначив Роман Ющук.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: децентралізація, приєднання, перспективний план, суд, громада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Примусове приєднання: на Волині міська рада судиться за громаду. ВІДЕО
Сьогодні, 00:34
23 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У США вже за кілька тижнів планують розпочати вакцинацію проти коронавірусу
22 листопад, 23:28
«Королева Євразії-2020»: лучанка розповіла про перемогу у конкурсі краси. ВІДЕО
22 листопад, 22:50
Лучани перестали сортувати сміття. ВІДЕО
22 листопад, 22:10
Схожі новини
Громада під Луцьком – серед лідерів в Україні Громада під Луцьком – серед лідерів в Україні
30 серпень, 10:54
Примусове об’єднання громад: волиняни знову протестували під ОДА Примусове об’єднання громад: волиняни знову протестували під ОДА
04 червень, 23:30
Мешканці волинської громади – проти приєднання до Луцька. ФОТО Мешканці волинської громади – проти приєднання до Луцька. ФОТО
20 травень, 07:24
Розповіли про переваги для мешканців сіл, які увійдуть до складу Луцької ОТГ Розповіли про переваги для мешканців сіл, які увійдуть до складу Луцької ОТГ
16 травень, 22:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Примусове приєднання: на Волині міська рада судиться за громаду. ВІДЕО
Сьогодні, 00:34
 0
23 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У США вже за кілька тижнів планують розпочати вакцинацію проти коронавірусу
22 листопад, 23:28
 0
«Королева Євразії-2020»: лучанка розповіла про перемогу у конкурсі краси. ВІДЕО
22 листопад, 22:50
 0
Лучани перестали сортувати сміття. ВІДЕО
22 листопад, 22:10
 0
Медіа
відео
1/8