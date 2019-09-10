вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чи зроблять платним проїзд для непрацюючих пенсіонерів під час карантину у Луцьку

Чи зроблять платним проїзд для непрацюючих пенсіонерів під час карантину у Луцьку
Днями у Луцьку зареєстрували петицію до місцевої влади з проханням встановити плату за проїзд у громадському транспорті для непрацюючих пенсіонерів у години пік.

Зокрема, у петиції пропонують, аби пенсіонери платили з 7:00 до 10:00 та з 16:00 до 19:00. Такі рішення практикували в інших містах України, зокрема у Вінниці та Львові.

Начальник управління транспорту та зв'язку Луцькради Володимир Степанов розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost, що офіційно у мерії не розглядали питання щодо платного проїзду пільгових категорій громадян під час карантину у певні години та поки не планують.

"Усі пасажири їздять в звичному режимі. Щоправда, є чимало нарікань, адже поліція складає відповідні матеріали, коли у транспорті є більше пасажирів, аніж кількість сидячих місць. У свою чергу, суд накладає штрафні санкції. На сьогодні є більше пів сотні таких матеріалів. У деяких випадках суди не штрафували, у деяких - давали попередження, але є й випадки, коли суд зобов'язав стягнути 17 тисяч", - зазначив Степанов.

За його словами, у місті намагаються вирішити проблему з доїздом лучан, залучивши більше транспорту. На сьогодні в Луцьку курсує 40 "рогатих" та 156 автобусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: транспорт, штрафи, Степанов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи зроблять платним проїзд для непрацюючих пенсіонерів під час карантину у Луцьку
Сьогодні, 11:20
За оригінальну маску на «чорну п’яницю» у ТРЦ «ПортCity» дарують 5 тисяч на шопінг*
Сьогодні, 11:14
Луцького терориста Максима Кривоша відправили до психлікарні
Сьогодні, 11:10
Через коронавірус сільрада біля Луцька йде на карантин
Сьогодні, 10:57
Відомо, коли відбудеться перша сесія нової Луцькради
Сьогодні, 10:47
Схожі новини
Пустовіт нагримав на головного транспортника Луцька Пустовіт нагримав на головного транспортника Луцька
10 вересень, 2019, 08:53
На час карантину: у Луцьку просять зробити платним проїзд у громадському транспорті для непрацюючих пенсіонерів На час карантину: у Луцьку просять зробити платним проїзд у громадському транспорті для непрацюючих пенсіонерів
20 листопад, 22:45
Розповіли про проблеми з доїздом у села, які увійшли до Луцької ОТГ. ВІДЕО Розповіли про проблеми з доїздом у села, які увійшли до Луцької ОТГ. ВІДЕО
20 листопад, 17:17
Степанов дав прогноз, коли епідемія коронавірусу в Україні піде на спад Степанов дав прогноз, коли епідемія коронавірусу в Україні піде на спад
16 листопад, 22:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи зроблять платним проїзд для непрацюючих пенсіонерів під час карантину у Луцьку
Сьогодні, 11:20
 0
За оригінальну маску на «чорну п’яницю» у ТРЦ «ПортCity» дарують 5 тисяч на шопінг*
Сьогодні, 11:14
 0
Луцького терориста Максима Кривоша відправили до психлікарні
Сьогодні, 11:10
 0
Через коронавірус сільрада біля Луцька йде на карантин
Сьогодні, 10:57
 0
Відомо, коли відбудеться перша сесія нової Луцькради
Сьогодні, 10:47
 0
Медіа
відео
1/8