Чи зроблять платним проїзд для непрацюючих пенсіонерів під час карантину у Луцьку





Зокрема,



Начальник управління транспорту та зв'язку Луцькради Володимир Степанов розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost, що офіційно у мерії не розглядали питання щодо платного проїзду пільгових категорій громадян під час карантину у певні години та поки не планують.



"Усі пасажири їздять в звичному режимі. Щоправда, є чимало нарікань, адже поліція складає відповідні матеріали, коли у транспорті є більше пасажирів, аніж кількість сидячих місць. У свою чергу, суд накладає штрафні санкції. На сьогодні є більше пів сотні таких матеріалів. У деяких випадках суди не штрафували, у деяких - давали попередження, але є й випадки, коли суд зобов'язав стягнути 17 тисяч", - зазначив Степанов.



За його словами, у місті намагаються вирішити проблему з доїздом лучан, залучивши більше транспорту. На сьогодні в Луцьку курсує 40 "рогатих" та 156 автобусів.

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