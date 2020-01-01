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У Луцьку на вихідних патрульні штрафували людей, які були без масок у маршрутках

У Луцьку на вихідних патрульні штрафували людей, які були без масок у маршрутках
На Волині 9 суб’єктів господарювання не дотримались вимог карантину вихідного дня та порушили правила ведення торгівлі. Тож на них поліцейські склали протоколи за ч. 1 ст. 44-3 Кодексу України про адмністративні правопорушення.

Крім того, три протоколи за цією ж статтею склали на водіїв маршрутних транспортних засобів за порушення карантинних вимог, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Усі протоколи направили на розгляд суду.

Також 45 постанов склали за ч. 2 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення – за перебування в громадських будівлях, транспорті без захисник масок під час дії карантину.

Зазначають, що ці постанови оформляли на тих людей, хто не виконував законних вимог поліцейських та не реагував на їхні зауваження одягнути засіб індивідуального захисту.

Зокрема, більшість постанов були винесені патрульними поліцейськими у Луцьку, де громадяни дозволяли собі перебувати в маршрутних транспортних засобах, на автостанціях, на зупинках громадського транспорту, в інших громадських місцях без масок та не реагували на вимоги правоохоронців.

Штраф за такі порушення становить від 170 до 255 гривень, відповідно до законодавчих змін, постанова виноситься одразу поліцейським, на місці події.




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Теги: Луцьк, патрульні, штрафи, маски
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