Пішов з посади начальник управління Держпраці у Волинській області

Начальник управління Держпраці у Волинській областізвільнився.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили і в управлінні Держпраці у Волинській області. Зауважили, що останній його робочий день був у п’ятницю, 20 листопада. Додали також, що Смоляров звільнився за згодою сторін.Нагадаємо, Андрій Смоляров приступив, тож пропрацював на Волині менше 5 місяців.До призначення на цю посаду він працював директором державного підприємства «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці».До слова, тимчасовою виконувачкою обов’язків начальника управління тепер є, яка обіймає посаду першого заступника начальника управління Держпраці у Волинській області, дружина нардепа