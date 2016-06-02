Пішов з посади начальник управління Держпраці у Волинській області
Сьогодні, 12:44
Начальник управління Держпраці у Волинській області Андрій Смоляров звільнився.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили і в управлінні Держпраці у Волинській області. Зауважили, що останній його робочий день був у п’ятницю, 20 листопада. Додали також, що Смоляров звільнився за згодою сторін.
Нагадаємо, Андрій Смоляров приступив до виконання обов’язків начальника управління 1 липня 2020 року, тож пропрацював на Волині менше 5 місяців.
До призначення на цю посаду він працював директором державного підприємства «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці».
До слова, тимчасовою виконувачкою обов’язків начальника управління тепер є Оксана Рубльова, яка обіймає посаду першого заступника начальника управління Держпраці у Волинській області, дружина нардепа Вячеслава Рубльова.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердили і в управлінні Держпраці у Волинській області. Зауважили, що останній його робочий день був у п’ятницю, 20 листопада. Додали також, що Смоляров звільнився за згодою сторін.
Нагадаємо, Андрій Смоляров приступив до виконання обов’язків начальника управління 1 липня 2020 року, тож пропрацював на Волині менше 5 місяців.
До призначення на цю посаду він працював директором державного підприємства «Чорноморський експертно-технічний центр Держпраці».
До слова, тимчасовою виконувачкою обов’язків начальника управління тепер є Оксана Рубльова, яка обіймає посаду першого заступника начальника управління Держпраці у Волинській області, дружина нардепа Вячеслава Рубльова.
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