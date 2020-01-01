У Луцьку діти викликали поліцію, бо знайшли пакет з патронами

У Луцьку троє хлопців знайшли пакет із патронами у мішку на території колишньої взуттєвої фабрики, що на Богдана Хмельницького, 53. Юнаки не розгубилися і відразу ж викликали поліцію.Про це повідомляє власкор14-річнийразом із одинадцятирічним другомта дев’ятирічнимвипадково натрапили на пакет із набоями. Про небезпечну знахідку відразу повідомили правоохоронців.На виклик приїхала Волинська рота поліції особливого призначення. Правоохоронці оглянули знахідку – близько 20-ти набоїв у патронташі. Кажуть – мисливські і вже вистріляні, не є небезпечними, однак за пильність юнаків похвалили.