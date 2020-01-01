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У Луцьку діти викликали поліцію, бо знайшли пакет з патронами

У Луцьку діти викликали поліцію, бо знайшли пакет з патронами
У Луцьку троє хлопців знайшли пакет із патронами у мішку на території колишньої взуттєвої фабрики, що на Богдана Хмельницького, 53. Юнаки не розгубилися і відразу ж викликали поліцію.

Про це повідомляє власкор Інформаційного агентства ВолиньPost.

14-річний Дмитро разом із одинадцятирічним другом Тимуром та дев’ятирічним Іваном випадково натрапили на пакет із набоями. Про небезпечну знахідку відразу повідомили правоохоронців.

На виклик приїхала Волинська рота поліції особливого призначення. Правоохоронці оглянули знахідку – близько 20-ти набоїв у патронташі. Кажуть – мисливські і вже вистріляні, не є небезпечними, однак за пильність юнаків похвалили.

У Луцьку діти викликали поліцію, бо знайшли пакет з патронами
У Луцьку діти викликали поліцію, бо знайшли пакет з патронами

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Теги: Луцьк, патрони, поліція, спецпризначенці, Богдана Хмельницького
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