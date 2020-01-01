Волинські колонії та СІЗО внесуть у всеукраїнський рейтинг





Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook, - пише



"Ми запроваджуємо систему рейтингування (оцінки ефективності) в’язниць. Система була розроблена нашими канадськими партнерами з проекту "SURGe" у співпраці з Міністерством юстиції України. Нова система складається з інструментів оцінки та цифрової аналітичної карти виправних колоній та СІЗО", - розповів урядовець.



Для чого потрібен рейтинг

За його словами, цей інструментарій допоможе Мін'юсту регулярно відстежувати прогрес установ виконання покарань у таких сферах діяльності: фінанси, кадрове забезпечення, безпека/режим, соціально-виховна робота, матеріальні умови тримання, права людини, охорона здоров'я, державне підприємство установи виконання покарань.



Читайте такожМін’юст планує продати "законсервовані" в’язниці і за отримані кошти збудувати нові



Ця система обраховує понад 350 ключових показників, які характеризують установи виконання покарань.



"Навіщо потрібна нова система? Чинний підхід до управління установами виконання покарань не є системним, а переважно орієнтований на реагування, коли "щось трапляється" в окремих установах. Це призводить до прийняття "епізодичних" управлінських рішень, замість регулярних системних рішень, які засновані на чітких показниках", - пояснив Малюська.



Він зазначив, що серед ключових проблем сучасного підходу, зокрема те, що управління пенітенціарною системою не базується на чітких і вимірюваних критеріях, а збір статистичних даних не є уніфікованим і рідко використовується для послідовності у прийнятті рішень. Крім того, керівництво пенітенціарної системи та в’язничний персонал мають різне бачення пріоритетів діяльності та майбутнього реформи.



Водночас нова система, за словами міністра, дасть можливість отримати всебічне уявлення про стан діяльності установ виконання покарань, нею встановлюються чіткі пріоритети для працівників кримінально-виконавчої системи, а також об’єктивні критерії для оцінки роботи установ виконання покарань.



Також встановлюється регулярний та уніфікований підхід до збору статистики й вимірювання результатів роботи пенітенціарних установ, розпочинається рейтингування в’язниць на основі чітких критеріїв оцінки, щоб зрозуміти які установи працюють краще чи гірше, ніж інші, і чому так трапляється.



Крім того, передбачається ухвалення рішень про зміни: кадрові та фінансові ресурси, надання підтримки або посилення контролю, удосконалення законодавчої бази.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві юстиції України запроваджують систему рейтингування в’язниць.Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook, - пише УНІАН "Ми запроваджуємо систему рейтингування (оцінки ефективності) в’язниць. Система була розроблена нашими канадськими партнерами з проекту "SURGe" у співпраці з Міністерством юстиції України. Нова система складається з інструментів оцінки та цифрової аналітичної карти виправних колоній та СІЗО", - розповів урядовець.Для чого потрібен рейтингЗа його словами, цей інструментарій допоможе Мін'юсту регулярно відстежувати прогрес установ виконання покарань у таких сферах діяльності: фінанси, кадрове забезпечення, безпека/режим, соціально-виховна робота, матеріальні умови тримання, права людини, охорона здоров'я, державне підприємство установи виконання покарань.Читайте такожМін’юст планує продати "законсервовані" в’язниці і за отримані кошти збудувати новіЦя система обраховує понад 350 ключових показників, які характеризують установи виконання покарань."Навіщо потрібна нова система? Чинний підхід до управління установами виконання покарань не є системним, а переважно орієнтований на реагування, коли "щось трапляється" в окремих установах. Це призводить до прийняття "епізодичних" управлінських рішень, замість регулярних системних рішень, які засновані на чітких показниках", - пояснив Малюська.Він зазначив, що серед ключових проблем сучасного підходу, зокрема те, що управління пенітенціарною системою не базується на чітких і вимірюваних критеріях, а збір статистичних даних не є уніфікованим і рідко використовується для послідовності у прийнятті рішень. Крім того, керівництво пенітенціарної системи та в’язничний персонал мають різне бачення пріоритетів діяльності та майбутнього реформи.Водночас нова система, за словами міністра, дасть можливість отримати всебічне уявлення про стан діяльності установ виконання покарань, нею встановлюються чіткі пріоритети для працівників кримінально-виконавчої системи, а також об’єктивні критерії для оцінки роботи установ виконання покарань.Також встановлюється регулярний та уніфікований підхід до збору статистики й вимірювання результатів роботи пенітенціарних установ, розпочинається рейтингування в’язниць на основі чітких критеріїв оцінки, щоб зрозуміти які установи працюють краще чи гірше, ніж інші, і чому так трапляється.Крім того, передбачається ухвалення рішень про зміни: кадрові та фінансові ресурси, надання підтримки або посилення контролю, удосконалення законодавчої бази.

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