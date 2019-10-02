ТОП вакансій, за які на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч гривень

Аби знайти хорошу роботу, не обов’язково їхати за кордон, тим паче, коли можливості для цього мінімальні. Роботодавці Волині пропонують не менш цікаві та «грошовиті» вакансії.Про те, хто ж в області може заробляти від 15 до 30 тисяч в місяць,розповіли у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.з ремонту колісних транспортних засобів можуть заробляти погривень в місяць. Наразі доступними є дві вакансії. В обов’язки входять слюсарні роботи з ремонту вантажних автомобілів.пропонують таку ж зарплату. Тежгривень готові платити, який забезпечуватиме підтримку справного стану, безаварійну і надійну роботу обслуговуваних пристроїв та електроустаткування, а також буде здійснювати монтаж нових електричних мереж.в місяць обіцяють іЛуцька ДПМК запрошує на роботуна ставку угривень. Обов'язки – керування автогрейдером під час виконання робіт у ході будівництва. Вимагають знання правил експлуатації, технічного обслуговування автогрейдера та досвід роботи на автогрейдері від 3-х років.Поготові платити такожручного зварювання, який виготовлятиме деталі для сільськогосподарської техніки, татехнічного нагляду на будівництво.Трохи більше, вжеобіцяють. Натомістьзарплати в місяць готові платитина Волині може зароблятипропонуютьз проектно-кошторисної роботи. В обов’язки входить складання кошторисів, калькуляцій, робота з проектно-кошторисними документами, кошторисним ціноутворенням та розробка розділу «Кошторисна документація». Вимагають знання програмного АВК-5 або аналогів. Тежзарплати обіцяютьпропонують вжезарплати.Загривень в місяць готові взяти на роботу. Обов’язки: проведення діагностики та лікування захворювань ротової порожнини, надання невідкладної стоматологічної допомоги.Тежв місяць пропонують, який керуватиме транспортом, виконуватиме зрізання нерівностей, часткове поперечне та поздовжнє переміщання грунту, а також планування поверхні під час улаштовування кавальєрів тощо. Телефон для інформації: 0-3344-3-21-15 (Наталія Шаравага)автотранспортних засобів пропонуютьзарплати. В обов’язки входить здійснення вантажних перевезень в міжнародних напрямках на автомобілі MAN категорії 5 (причіпні, тентовані, бортові і штори 100 м3).На посаду головногозапрошують людину, яка працюватиме зав місяць.За перевезення тварин за кордонпропонуютьв місяць. Вимагають наявність водійського посвідчення категорії В.автотранспортних засобів, який здійснюватиме міжнародні вантажні перевезення до країн Європи (Німеччина, Франція) пропонують такожгривень зарплати. Вимагають наявність закордонного біометричного паспорта, картки водія та полісу обов'язкового медичного страхування для виїзду до країн Європи.