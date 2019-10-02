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ТОП вакансій, за які на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч гривень

ТОП вакансій, за які на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч гривень
Аби знайти хорошу роботу, не обов’язково їхати за кордон, тим паче, коли можливості для цього мінімальні. Роботодавці Волині пропонують не менш цікаві та «грошовиті» вакансії.

Про те, хто ж в області може заробляти від 15 до 30 тисяч в місяць, Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.

Слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів можуть заробляти по 15 тисяч гривень в місяць. Наразі доступними є дві вакансії. В обов’язки входять слюсарні роботи з ремонту вантажних автомобілів.

Водіям автотранспортних засобів пропонують таку ж зарплату. Теж 15 тисяч гривень готові платити електрику цеху, який забезпечуватиме підтримку справного стану, безаварійну і надійну роботу обслуговуваних пристроїв та електроустаткування, а також буде здійснювати монтаж нових електричних мереж. 15 тисяч в місяць обіцяють і виконавцеві робіт.

Луцька ДПМК запрошує на роботу машиніста автогрейдера на ставку у 15 тисяч гривень. Обов'язки – керування автогрейдером під час виконання робіт у ході будівництва. Вимагають знання правил експлуатації, технічного обслуговування автогрейдера та досвід роботи на автогрейдері від 3-х років.

По 15 тисяч готові платити також електрозварнику ручного зварювання, який виготовлятиме деталі для сільськогосподарської техніки, та інженеру технічного нагляду на будівництво.

Трохи більше, вже 15 800 обіцяють слюсарю-електрозварнику. Натомість 16 тисяч зарплати в місяць готові платити інженеру. Гірник очисного забору на Волині може заробляти 16 360.

17 000 пропонують інженеру з проектно-кошторисної роботи. В обов’язки входить складання кошторисів, калькуляцій, робота з проектно-кошторисними документами, кошторисним ціноутворенням та розробка розділу «Кошторисна документація». Вимагають знання програмного АВК-5 або аналогів. Теж 17 тисяч зарплати обіцяють інженеру-проектувальнику.

Торговельному представнику пропонують вже 18 000 зарплати.

За 20 тисяч гривень в місяць готові взяти на роботу лікаря-стоматолога. Обов’язки: проведення діагностики та лікування захворювань ротової порожнини, надання невідкладної стоматологічної допомоги.

Теж 20 тисяч в місяць пропонують машиністу автогрейдера, який керуватиме транспортом, виконуватиме зрізання нерівностей, часткове поперечне та поздовжнє переміщання грунту, а також планування поверхні під час улаштовування кавальєрів тощо. Телефон для інформації: 0-3344-3-21-15 (Наталія Шаравага)

Водію автотранспортних засобів пропонують 25 000 зарплати. В обов’язки входить здійснення вантажних перевезень в міжнародних напрямках на автомобілі MAN категорії 5 (причіпні, тентовані, бортові і штори 100 м3).

На посаду головного бухгалтера запрошують людину, яка працюватиме за 28 тисяч в місяць.

За перевезення тварин за кордон водієві пропонують 30 000 в місяць. Вимагають наявність водійського посвідчення категорії В.

Водію автотранспортних засобів, який здійснюватиме міжнародні вантажні перевезення до країн Європи (Німеччина, Франція) пропонують також 30 тисяч гривень зарплати. Вимагають наявність закордонного біометричного паспорта, картки водія та полісу обов'язкового медичного страхування для виїзду до країн Європи.

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Теги: вакансії, Волинь, робота, центр зайнятості, гроші, варте уваги
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