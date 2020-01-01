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Старт перед новими вершинами, – Недопад про своє звільнення

Старт перед новими вершинами, – Недопад про своє звільнення
Григорія Недопада 24 листопада звільнили з посади першого заступника міського голови Луцька. Такий крок він назвав «стартом перед новими вершинами».

Про це йшлося у вівторок, 24 листопада, під час сесії Луцькради.

В.о. мера Луцька нагородив Недопада почесною грамотою та побажав від імені усього депутатського корпусу успіхів у подальшій діяльності.

«Кожен початок має свій кінець. Але це тільки старт перед наступними вершинами. Усім дякую за співпрацю, усім успіхів, здоров’я і Божого благословення», - підсумував свою роботу на посаді заступника мера Григорій Недопад.

Варто зазначити, що Григорій Недопад потрапив до списку депутатів Волинської обласної ради.

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Теги: Григорій Недопад, звільнення
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