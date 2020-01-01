«Укрзалізниця» готується до зимових свят: як вчасно купити квитки і зекономити
Сьогодні, 01:13
Минулого року під час зимових свят понад три мільйони українців вирушили в подорож потягами "Укрзалізниці". Нині компанія знову готується до збільшення кількості пасажирів у святкові дні.
Про курсування додаткових потягів та систему знижок під час купівлі квитків в ефірі ТСН розповів директора філії "Пасажирська компанія" "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.
За його словами, під час новорічних і різдвяних свят великим попитом користуються потяги до гірсько-лижних курортів.
"Незважаючи на карантин, є потреба у пересуваннях. Для тих, хто полюбляє зимовий відпочинок, хорошим стане додатковий експрес-потяг до Славського. Зранку можна прокинутися в Києві, а вже вдень кататися на гірських схилах. Ще один додатковий потяг за популярним напрямком "Київ-Рахів", який везе до Буковеля".
Також компанія на період зимових свят змінила частоту курсування деяких потягів. Приміром, ті, які традиційно їздять через день, курсуватимуть щодня.
Слід зауважити, що зараз у вагонах першого класу поїздів Інтерсіті+ вартість проїзду зменшилася на 15%, якщо квиток купувати за добу до відправлення. Якщо за 30-90 днів, то це 40%.
"Крім того, є додаткові програми лояльності у вівторок та середу. Це ті дні, у які можна отримати додаткоку знижку 15-20%", - наголосив Олександр Перцовський.
Як повідомлялося, у приміських потягах у зв'язку із погіршенням ситуації з коронавірусом стежити за дотримання епідеміологічних вимог буде більша кількість воєнізованої охорони та провідників.
В "Укрзалізниці" зазначили, що йдеться про найбільш навантажені напрямки залізничного сполучення. У них для додаткового контролю збільшують кількість провідників та працівників воєнізованої охорони.
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Про курсування додаткових потягів та систему знижок під час купівлі квитків в ефірі ТСН розповів директора філії "Пасажирська компанія" "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.
За його словами, під час новорічних і різдвяних свят великим попитом користуються потяги до гірсько-лижних курортів.
"Незважаючи на карантин, є потреба у пересуваннях. Для тих, хто полюбляє зимовий відпочинок, хорошим стане додатковий експрес-потяг до Славського. Зранку можна прокинутися в Києві, а вже вдень кататися на гірських схилах. Ще один додатковий потяг за популярним напрямком "Київ-Рахів", який везе до Буковеля".
Також компанія на період зимових свят змінила частоту курсування деяких потягів. Приміром, ті, які традиційно їздять через день, курсуватимуть щодня.
Слід зауважити, що зараз у вагонах першого класу поїздів Інтерсіті+ вартість проїзду зменшилася на 15%, якщо квиток купувати за добу до відправлення. Якщо за 30-90 днів, то це 40%.
"Крім того, є додаткові програми лояльності у вівторок та середу. Це ті дні, у які можна отримати додаткоку знижку 15-20%", - наголосив Олександр Перцовський.
Як повідомлялося, у приміських потягах у зв'язку із погіршенням ситуації з коронавірусом стежити за дотримання епідеміологічних вимог буде більша кількість воєнізованої охорони та провідників.
В "Укрзалізниці" зазначили, що йдеться про найбільш навантажені напрямки залізничного сполучення. У них для додаткового контролю збільшують кількість провідників та працівників воєнізованої охорони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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