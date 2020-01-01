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Лучани просять встановити зупинку на одній із вулиць

Лучани просять встановити зупинку на одній із вулиць
Жителі обласного центру Волині просять місцеву владу встановити зупинку громадського транспорту на вулиці Гордіюк.

Про це в Єдиній системі місцевих петицій написав Володимир Коломієць.

Чоловік просить встановити зупинку на вулиці Гордіюк, навпроти відділення поштового зв'язку № 26.

"Це єдине місце де немає додаткової зупинки. Раніше вона була і там є місце під зупинку. Тільки залишилося поставити знак "Зупинка для громадського транспорту", - йдеться у петиції.

Чоловік зазначив, що зупинка громадського транспорту в цьому місці дуже потрібна.

До кінця збору підписів залишилося 12 днів. Підтримали петицію 4 людей.

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Теги: громадський транспорт, Луцьк, Гордіюк
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