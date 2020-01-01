Лучани просять встановити зупинку на одній із вулиць
Сьогодні, 08:10
Жителі обласного центру Волині просять місцеву владу встановити зупинку громадського транспорту на вулиці Гордіюк.
Про це в Єдиній системі місцевих петицій написав Володимир Коломієць.
Чоловік просить встановити зупинку на вулиці Гордіюк, навпроти відділення поштового зв'язку № 26.
"Це єдине місце де немає додаткової зупинки. Раніше вона була і там є місце під зупинку. Тільки залишилося поставити знак "Зупинка для громадського транспорту", - йдеться у петиції.
Чоловік зазначив, що зупинка громадського транспорту в цьому місці дуже потрібна.
До кінця збору підписів залишилося 12 днів. Підтримали петицію 4 людей.
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Про це в Єдиній системі місцевих петицій написав Володимир Коломієць.
Чоловік просить встановити зупинку на вулиці Гордіюк, навпроти відділення поштового зв'язку № 26.
"Це єдине місце де немає додаткової зупинки. Раніше вона була і там є місце під зупинку. Тільки залишилося поставити знак "Зупинка для громадського транспорту", - йдеться у петиції.
Чоловік зазначив, що зупинка громадського транспорту в цьому місці дуже потрібна.
До кінця збору підписів залишилося 12 днів. Підтримали петицію 4 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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