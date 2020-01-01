Лучани просять встановити зупинку на одній із вулиць

Жителі обласного центру Волині просять місцеву владу встановити зупинку громадського транспорту на вулиці Гордіюк.Про це в Єдиній системі місцевих петицій написав Володимир Коломієць.Чоловік просить встановити зупинку на вулиці Гордіюк, навпроти відділення поштового зв'язку № 26."Це єдине місце де немає додаткової зупинки. Раніше вона була і там є місце під зупинку. Тільки залишилося поставити знак "Зупинка для громадського транспорту", - йдеться у петиції.Чоловік зазначив, що зупинка громадського транспорту в цьому місці дуже потрібна.До кінця збору підписів залишилося 12 днів. Підтримали петицію 4 людей.