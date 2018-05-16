У Луцьку на території дитячої лікарні вранці трапилась пожежа





Інцидент стався вранці 25 листопада. Попередньо відомо, що займання сталось в підсобному приміщенні, де знаходиться електрощитова, - пишуть



Рятувальники оперативно погасили загоряння, на роботу електропостачання в лікарні це не вплинуло.



Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ДСНС у Волинській області, на місце пожежі виїжджали дві бригади пожежників, проте їх не залучали до гасіння, адже горіла трансформаторна будка. На місці працювали електрики.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства трапилась пожежа.Інцидент стався вранці 25 листопада. Попередньо відомо, що займання сталось в підсобному приміщенні, де знаходиться електрощитова, - пишуть Волинські новини. Рятувальники оперативно погасили загоряння, на роботу електропостачання в лікарні це не вплинуло.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ДСНС у Волинській області, на місце пожежі виїжджали дві бригади пожежників, проте їх не залучали до гасіння, адже горіла трансформаторна будка. На місці працювали електрики.

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