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У Луцьку на території дитячої лікарні вранці трапилась пожежа

У Луцьку на території дитячої лікарні вранці трапилась пожежа
На території Волинського обласного територіального медичного об’єднання захисту материнства і дитинства трапилась пожежа.

Інцидент стався вранці 25 листопада. Попередньо відомо, що займання сталось в підсобному приміщенні, де знаходиться електрощитова, - пишуть Волинські новини.

Рятувальники оперативно погасили загоряння, на роботу електропостачання в лікарні це не вплинуло.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ДСНС у Волинській області, на місце пожежі виїжджали дві бригади пожежників, проте їх не залучали до гасіння, адже горіла трансформаторна будка. На місці працювали електрики.

У Луцьку на території дитячої лікарні вранці трапилась пожежа
У Луцьку на території дитячої лікарні вранці трапилась пожежа


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Теги: пожежа, лікарня, Луцьк
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