Підприємці зустрічають новообраних депутатів Волиньради мітингом
Сьогодні, 09:53
У Луцьку під стінами Волинської обласної ради, де сьогодні, 25 листопада, має відбутися перше сесійне засідання новообраних депутатів, триває мітинг підприємців.
Вже традиційно представники бізнесу зібралися, аби висловити свою позицію проти карантинних обмежень, які, на їхнє переконання, знищують підприємців.
Протестувальники принесли із собою прапори, плакати й футбольні дудки, за допомогою яких періодично нагадують про себе тим, хто у приміщенні, а також депутатам, які сьогодні отримають мандати.
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Вже традиційно представники бізнесу зібралися, аби висловити свою позицію проти карантинних обмежень, які, на їхнє переконання, знищують підприємців.
Протестувальники принесли із собою прапори, плакати й футбольні дудки, за допомогою яких періодично нагадують про себе тим, хто у приміщенні, а також депутатам, які сьогодні отримають мандати.
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