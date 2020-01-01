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На Волині сплутали тіла померлих: довелося розкопувати могилу

На Волині сплутали тіла померлих: довелося розкопувати могилу
У Нововолинську переплутали тіла померлих, які віддали родинам у мішках. Родичам померлої жінки віддали тіло чоловіка.

Факт Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.

За словами правоохоронців, у неділю, 22 листопада, до поліції надійшло повідомлення від рідних померлої жінки про те, що їм в морзі віддали тіло чоловіка. Тіла небіжчиків родичі отримали у мішках.

Виявилось, що сплутала померлих ритуальна служба. Жінку ж вже поховали днем раніше – у суботу. Тому тіло волинянки дістали з могили та віддали родичам.

Поліція відібрала пояснення в усіх учасників події. Ніхто з причетних претензій ні до кого не має. Відомості відповідним чином задокументували.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Нововолинськ, коронавірус, смерті
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