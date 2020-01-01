На Волині сплутали тіла померлих: довелося розкопувати могилу

У Нововолинську переплутали тіла померлих, які віддали родинам у мішках. Родичам померлої жінки віддали тіло чоловіка.Фактпідтвердили у секторі комунікації ГУНП у Волинській області.За словами правоохоронців, у неділю, 22 листопада, до поліції надійшло повідомлення від рідних померлої жінки про те, що їм в морзі віддали тіло чоловіка. Тіла небіжчиків родичі отримали у мішках.Виявилось, що сплутала померлих ритуальна служба. Жінку ж вже поховали днем раніше – у суботу. Тому тіло волинянки дістали з могили та віддали родичам.Поліція відібрала пояснення в усіх учасників події. Ніхто з причетних претензій ні до кого не має. Відомості відповідним чином задокументували.