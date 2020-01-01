вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки людей щодня користується луцьким громадським транспортом

Скільки людей щодня користується луцьким громадським транспортом
Від 83 до 88 тисяч людей у Луцьку щодня користуються громадським транспортом.

Про це в ефірі програми “Актуально” на "12 каналі" розповів начальник міського управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов.

«У будні дні курсує від 195 громадських транспортних засобів, які перевозять від 83 до 88 тисяч пасажирів. У вихідні виїжджає значно менша кількість маршруток та тролейбусів. Так трапилось через те, що впала кількість пасажирів, яку потрібно перевозити через карантин вихідного дня. У неділю, 22 листопада, було перевезено менше 30 тисяч пасажирів », – заявив Володимир Степанов.

Йдеться лише про офіційні цифри, тобто ті люди, які досі сплачують за проїзд готівкою, не є враховані, а таких пасажирів - близько 30 відсотків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: луцький транспорт, кількість пасажирів, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині рятувальники деблокували з авто чоловіка, який травмувався у аварії. ФОТО
Сьогодні, 13:40
Скільки людей щодня користується луцьким громадським транспортом
Сьогодні, 13:25
Українців попереджають про шахраїв, які обіцяють «онлайн-компенсації» від держави
Сьогодні, 13:20
На посаду першого заступника голови Волиньради – один кандидат
Сьогодні, 12:56
На Волині сплутали тіла померлих: довелося розкопувати могилу
Сьогодні, 12:50
Схожі новини
Де на Волині за останню добу виявили найбільше нових хворих на COVID-19 Де на Волині за останню добу виявили найбільше нових хворих на COVID-19
Сьогодні, 09:44
Повідомили коронавірусну статистику за останню добу Повідомили коронавірусну статистику за останню добу
Сьогодні, 08:52
357 хворих та 5 смертей: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу 357 хворих та 5 смертей: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
24 листопад, 10:51
Оприлюднили коронавірусну статистику за останню добу Оприлюднили коронавірусну статистику за останню добу
24 листопад, 08:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині рятувальники деблокували з авто чоловіка, який травмувався у аварії. ФОТО
Сьогодні, 13:40
 0
General Motors відновить виробництво в Канаді*
Сьогодні, 13:35
 0
Скільки людей щодня користується луцьким громадським транспортом
Сьогодні, 13:25
 0
Українців попереджають про шахраїв, які обіцяють «онлайн-компенсації» від держави
Сьогодні, 13:20
 0
На посаду першого заступника голови Волиньради – один кандидат
Сьогодні, 12:56
 0
Медіа
відео
1/8