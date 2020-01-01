Скільки людей щодня користується луцьким громадським транспортом





Про це в ефірі програми “Актуально” на Володимир Степанов.



«У будні дні курсує від 195 громадських транспортних засобів, які перевозять від 83 до 88 тисяч пасажирів. У вихідні виїжджає значно менша кількість маршруток та тролейбусів. Так трапилось через те, що впала кількість пасажирів, яку потрібно перевозити через карантин вихідного дня. У неділю, 22 листопада, було перевезено менше 30 тисяч пасажирів », – заявив Володимир Степанов.



Йдеться лише про офіційні цифри, тобто ті люди, які досі сплачують за проїзд готівкою, не є враховані, а таких пасажирів - близько 30 відсотків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від 83 до 88 тисяч людей у Луцьку щодня користуються громадським транспортом.Про це в ефірі програми “Актуально” на "12 каналі" розповів начальник міського управління транспорту та зв’язку«У будні дні курсує від 195 громадських транспортних засобів, які перевозять від 83 до 88 тисяч пасажирів. У вихідні виїжджає значно менша кількість маршруток та тролейбусів. Так трапилось через те, що впала кількість пасажирів, яку потрібно перевозити через карантин вихідного дня. У неділю, 22 листопада, було перевезено менше 30 тисяч пасажирів », – заявив Володимир Степанов.Йдеться лише про офіційні цифри, тобто ті люди, які досі сплачують за проїзд готівкою, не є враховані, а таких пасажирів - близько 30 відсотків.

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