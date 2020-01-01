Скільки людей щодня користується луцьким громадським транспортом
Сьогодні, 13:25
Від 83 до 88 тисяч людей у Луцьку щодня користуються громадським транспортом.
Про це в ефірі програми “Актуально” на "12 каналі" розповів начальник міського управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов.
«У будні дні курсує від 195 громадських транспортних засобів, які перевозять від 83 до 88 тисяч пасажирів. У вихідні виїжджає значно менша кількість маршруток та тролейбусів. Так трапилось через те, що впала кількість пасажирів, яку потрібно перевозити через карантин вихідного дня. У неділю, 22 листопада, було перевезено менше 30 тисяч пасажирів », – заявив Володимир Степанов.
Йдеться лише про офіційні цифри, тобто ті люди, які досі сплачують за проїзд готівкою, не є враховані, а таких пасажирів - близько 30 відсотків.
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Про це в ефірі програми “Актуально” на "12 каналі" розповів начальник міського управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов.
«У будні дні курсує від 195 громадських транспортних засобів, які перевозять від 83 до 88 тисяч пасажирів. У вихідні виїжджає значно менша кількість маршруток та тролейбусів. Так трапилось через те, що впала кількість пасажирів, яку потрібно перевозити через карантин вихідного дня. У неділю, 22 листопада, було перевезено менше 30 тисяч пасажирів », – заявив Володимир Степанов.
Йдеться лише про офіційні цифри, тобто ті люди, які досі сплачують за проїзд готівкою, не є враховані, а таких пасажирів - близько 30 відсотків.
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