вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пустовіт став заступником голови обласної ради

Пустовіт став заступником голови обласної ради
Григорія Пустовіта, який був секретарем Луцької міської ради, виконувачем повноважень Луцького міського голови, обрали заступником голови обласної ради.

Про це стало відомо сьогодні, 25 листопада, під час першого засідання сесії обласної ради восьмого скликання.

Його кандидатуру запропонував новообраний голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Інших кандидатур не пропонували.

Під час таємного голосування за кандидатуру Пустовіта проголосували 49 депутатів. Не підтримали кандидатуру двоє депутатів. Загалом участь в голосуванні взяв 51 депутат.

Нагадаємо, перед тим обрали першого заступника голови ради. Ним став свободівець Юрій Поліщук, який був першим заступником голови обласної ради попереднього скликання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Григорій Пустовіт, Григорій Недопад, голова, голосування, обласна рада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Київщині затримали відомого фотографа за розбещення неповнолітніх
Сьогодні, 15:23
Пустовіт став заступником голови обласної ради
Сьогодні, 15:02
Бразилець розшукав своїх родичів на Волині
Сьогодні, 14:47
Що відомо про новопризначену суддю на Волині
Сьогодні, 14:24
Пустовіт претендує на посаду заступника голови Волиньради
Сьогодні, 14:08
Схожі новини
Пустовіт претендує на посаду заступника голови Волиньради Пустовіт претендує на посаду заступника голови Волиньради
Сьогодні, 14:08
Григорій Недопад став головою Волиньради Григорій Недопад став головою Волиньради
Сьогодні, 12:21
Нові заступники луцького мера: нерухомість, фірми, гроші Нові заступники луцького мера: нерухомість, фірми, гроші
06 квітень, 2017, 14:04
Відомо, хто може зайняти крісла заступників мера Луцька Відомо, хто може зайняти крісла заступників мера Луцька
03 квітень, 2017, 19:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Київщині затримали відомого фотографа за розбещення неповнолітніх
Сьогодні, 15:23
 0
Пустовіт став заступником голови обласної ради
Сьогодні, 15:02
 0
Бразилець розшукав своїх родичів на Волині
Сьогодні, 14:47
 0
Що відомо про новопризначену суддю на Волині
Сьогодні, 14:24
 0
Пустовіт претендує на посаду заступника голови Волиньради
Сьогодні, 14:08
 0
Медіа
відео
1/8