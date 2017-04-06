Пустовіт став заступником голови обласної ради
Сьогодні, 15:02
Григорія Пустовіта, який був секретарем Луцької міської ради, виконувачем повноважень Луцького міського голови, обрали заступником голови обласної ради.
Про це стало відомо сьогодні, 25 листопада, під час першого засідання сесії обласної ради восьмого скликання.
Його кандидатуру запропонував новообраний голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Інших кандидатур не пропонували.
Під час таємного голосування за кандидатуру Пустовіта проголосували 49 депутатів. Не підтримали кандидатуру двоє депутатів. Загалом участь в голосуванні взяв 51 депутат.
Нагадаємо, перед тим обрали першого заступника голови ради. Ним став свободівець Юрій Поліщук, який був першим заступником голови обласної ради попереднього скликання.
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Про це стало відомо сьогодні, 25 листопада, під час першого засідання сесії обласної ради восьмого скликання.
Його кандидатуру запропонував новообраний голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Інших кандидатур не пропонували.
Під час таємного голосування за кандидатуру Пустовіта проголосували 49 депутатів. Не підтримали кандидатуру двоє депутатів. Загалом участь в голосуванні взяв 51 депутат.
Нагадаємо, перед тим обрали першого заступника голови ради. Ним став свободівець Юрій Поліщук, який був першим заступником голови обласної ради попереднього скликання.
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