Пустовіт став заступником голови обласної ради

Григорія Пустовіта, який був секретарем Луцької міської ради, виконувачем повноважень Луцького міського голови, обрали заступником голови обласної ради.



Про це стало відомо сьогодні, 25 листопада, під час першого засідання сесії обласної ради восьмого скликання.



Його кандидатуру запропонував новообраний голова Волинської обласної ради Григорій Недопад. Інших кандидатур не пропонували.



Під час таємного голосування за кандидатуру Пустовіта проголосували 49 депутатів. Не підтримали кандидатуру двоє депутатів. Загалом участь в голосуванні взяв 51 депутат.



Нагадаємо, перед тим обрали першого заступника голови ради. Ним став свободівець Юрій Поліщук, який був першим заступником голови обласної ради попереднього скликання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , який був секретарем Луцької міської ради, виконувачем повноважень Луцького міського голови, обрали заступником голови обласної ради.Про це стало відомо сьогодні, 25 листопада, під час першого засідання сесії обласної ради восьмого скликання.Його кандидатуру запропонував новообраний голова Волинської обласної ради. Інших кандидатур не пропонували.Під час таємного голосування за кандидатуру Пустовіта проголосували 49 депутатів. Не підтримали кандидатуру двоє депутатів. Загалом участь в голосуванні взяв 51 депутат.Нагадаємо, перед тим. Ним став свободівець, який був першим заступником голови обласної ради попереднього скликання.

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