У Луцьку на маршрути №5 виїдуть нові тролейбуси





Про це в ефірі програми "Актуально" на Володимир Степанов.



Так, уже з початку наступного року “Луцькелектротранс” має отримати наступну партію нових тролейбусів. Першими будуть замінювати ті, які курсують маршрутом №5.



«Нам необхідно продовжити тролейбусний маршрут до Підгаєцького кільця. Ми замінимо тролейбуси, які туди курсуватимуть новими. Адже ті мають довший запас ходу – 5 кілометрів. Це дозволить жителям цього району простіше дістатися центру і їм буде легше потрапити додому», – зазначив Володимир Степанов.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початку наступного року нові тролейбуси у Луцьку почнуть курсувати до Дубнівського кільця.Про це в ефірі програми "Актуально" на "12 каналу" заявив начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської радиТак, уже з початку наступного року “Луцькелектротранс” має отримати наступну партію нових тролейбусів. Першими будуть замінювати ті, які курсують маршрутом №5.«Нам необхідно продовжити тролейбусний маршрут до Підгаєцького кільця. Ми замінимо тролейбуси, які туди курсуватимуть новими. Адже ті мають довший запас ходу – 5 кілометрів. Це дозволить жителям цього району простіше дістатися центру і їм буде легше потрапити додому», – зазначив Володимир Степанов.

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