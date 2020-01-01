У Луцьку на маршрути №5 виїдуть нові тролейбуси
Сьогодні, 17:30
На початку наступного року нові тролейбуси у Луцьку почнуть курсувати до Дубнівського кільця.
Про це в ефірі програми "Актуально" на "12 каналу" заявив начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов.
Так, уже з початку наступного року “Луцькелектротранс” має отримати наступну партію нових тролейбусів. Першими будуть замінювати ті, які курсують маршрутом №5.
«Нам необхідно продовжити тролейбусний маршрут до Підгаєцького кільця. Ми замінимо тролейбуси, які туди курсуватимуть новими. Адже ті мають довший запас ходу – 5 кілометрів. Це дозволить жителям цього району простіше дістатися центру і їм буде легше потрапити додому», – зазначив Володимир Степанов.
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Про це в ефірі програми "Актуально" на "12 каналу" заявив начальник управління транспорту та зв’язку Луцької міської ради Володимир Степанов.
Так, уже з початку наступного року “Луцькелектротранс” має отримати наступну партію нових тролейбусів. Першими будуть замінювати ті, які курсують маршрутом №5.
«Нам необхідно продовжити тролейбусний маршрут до Підгаєцького кільця. Ми замінимо тролейбуси, які туди курсуватимуть новими. Адже ті мають довший запас ходу – 5 кілометрів. Це дозволить жителям цього району простіше дістатися центру і їм буде легше потрапити додому», – зазначив Володимир Степанов.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Скільки людей щодня користується луцьким громадським транспортом
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