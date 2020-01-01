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Збірній Україні присудили технічну поразку у матчі зі Швейцарією

Збірній Україні присудили технічну поразку у матчі зі Швейцарією
Сьогодні, 25 листопада, Апеляційний комітет УЄФА розглянув справу щодо скасування поєдинку Ліги націй Швейцарія — Україна, який мав відбутися 17 листопада.

Про це повідомляють на сайті УАФ.

Нагадаємо, що у зв’язку з рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія — Україна було скасовано.

За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія — Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3.

Віце-президент УАФ, генеральний секретар асоціації Юрій Запісоцький заявив: «Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА УАФ заявляє про свою категоричну незгоду з ним та про свій намір оскаржити дане рішення у Спортивному арбітражному суді в м. Лозанна одразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною».

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Теги: футбол, Україна-Швейцарія, апеляційний комітет УЄФА
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Коментарі 1
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мабуть присунулись без тестів на COVID
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