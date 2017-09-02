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У Луцьку в аварії постраждали двоє людей, їх госпіталізували. ФОТО

У Луцьку в аварії постраждали двоє людей, їх госпіталізували. ФОТО
У Луцьку на вулиці Львівській трапилась аварія.

Про це користувач facebook Сергій Антонюк повідомив у спільноті АвтоАндони Луцька.

Інформаційному агентству ВолиньPost у поліції цю інформацію підтвердили.

"Патрульні, які прибули за вказаною адресою, встановили, що водій автомобіля Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху (з його слів йому створив аварійну ситуацію невідомий червоний бус) та здійснив зіткнення з автомобілем Chevrolet, який рухався в зустрічному напрямку. Потерпілих - водія Chevrolet та пасажира автомобіля Volkswagen госпіталізували до лікарні. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.

На винуватця дорожньо-транспортної пригоди склали адмінматеріал за ч.4 ст. 126 КУпАП", - йдеться в повідомленні поліції.

У Луцьку в аварії постраждали двоє людей, їх госпіталізували. ФОТО

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Теги: аварія, Львівська, поліція, потерпілі
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