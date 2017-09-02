У Луцьку в аварії постраждали двоє людей, їх госпіталізували. ФОТО





Про це користувач facebook Сергій Антонюк повідомив у спільноті



Інформаційному агентству ВолиньPost у поліції цю інформацію підтвердили.



"Патрульні, які прибули за вказаною адресою, встановили, що водій автомобіля Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху (з його слів йому створив аварійну ситуацію невідомий червоний бус) та здійснив зіткнення з автомобілем Chevrolet, який рухався в зустрічному напрямку. Потерпілих - водія Chevrolet та пасажира автомобіля Volkswagen госпіталізували до лікарні. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.



На винуватця дорожньо-транспортної пригоди склали адмінматеріал за ч.4 ст. 126 КУпАП", - йдеться в повідомленні поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Львівській трапилась аварія.Про це користувач facebookповідомив у спільноті АвтоАндони Луцька у поліції цю інформацію підтвердили."Патрульні, які прибули за вказаною адресою, встановили, що водій автомобіля Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху (з його слів йому створив аварійну ситуацію невідомий червоний бус) та здійснив зіткнення з автомобілем Chevrolet, який рухався в зустрічному напрямку. Потерпілих - водія Chevrolet та пасажира автомобіля Volkswagen госпіталізували до лікарні. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.На винуватця дорожньо-транспортної пригоди склали адмінматеріал за ч.4 ст. 126 КУпАП", - йдеться в повідомленні поліції.

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