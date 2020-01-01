У Луцьку на Рівненській – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Зі світлин, які надіслали до редакції видно, що автомобіль Fiat Doblo отримав механічні пошкодження.



На місці події працює патрульна поліція.



Інформації про постраждалих наразі немає. Деталі - згодом.







Користувачі соцмережі Instagram повідомляють, що, ймовірно, аварія трапилась за участю маршрутки.

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