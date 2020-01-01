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У Луцьку на Рівненській – аварія. ФОТО

У Луцьку на Рівненській – аварія. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській трапилась дорожньо-транспортна пригода.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Зі світлин, які надіслали до редакції видно, що автомобіль Fiat Doblo отримав механічні пошкодження.

На місці події працює патрульна поліція.

Інформації про постраждалих наразі немає. Деталі - згодом.

У Луцьку на Рівненській – аварія. ФОТО
У Луцьку на Рівненській – аварія. ФОТО
У Луцьку на Рівненській – аварія. ФОТО


Користувачі соцмережі Instagram повідомляють, що, ймовірно, аварія трапилась за участю маршрутки.

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Теги: Рівненська, аварія, поліція
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