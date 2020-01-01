У Луцьку на Рівненській – аварія. ФОТО
Сьогодні, 22:40
У Луцьку на вулиці Рівненській трапилась дорожньо-транспортна пригода.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Зі світлин, які надіслали до редакції видно, що автомобіль Fiat Doblo отримав механічні пошкодження.
На місці події працює патрульна поліція.
Інформації про постраждалих наразі немає. Деталі - згодом.
Користувачі соцмережі Instagram повідомляють, що, ймовірно, аварія трапилась за участю маршрутки.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Зі світлин, які надіслали до редакції видно, що автомобіль Fiat Doblo отримав механічні пошкодження.
На місці події працює патрульна поліція.
Інформації про постраждалих наразі немає. Деталі - згодом.
Користувачі соцмережі Instagram повідомляють, що, ймовірно, аварія трапилась за участю маршрутки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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