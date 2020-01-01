Від сьогодні запрацює інфекційний госпіталь на базі луцького пологового

Від сьогодні має запрацювати інфекційний госпіталь, що облаштували на базі Луцького клінічного полового будинку.Про це йшлося у четвер, 26 листопада, під час брифінгу в ОДА.Т.в.о. начальника обласного управління охорони здоров’яповідомила, що із 16 листопада в області існує тенденція до зниження пацієнтів, що перебувають на стаціонарному лікування – раніше таких було 700, на сьогодні – 620.За словами посадовиці, від сьогодні повинне запрацювати відділення інфекційного госпіталю на базі полового будинку.«Спочатку розгорнуть 50 ліжок і ця кількість буде почергово доводитися до 214. Це дасть змогу пацієнтам із Луцька госпіталізуватися, якщо буде більше пацієнтів. Хоча наразі завантаженість ліжок становить 47 %, місця є», - сказала вона.