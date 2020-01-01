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Від сьогодні запрацює інфекційний госпіталь на базі луцького пологового

Від сьогодні запрацює інфекційний госпіталь на базі луцького пологового
Від сьогодні має запрацювати інфекційний госпіталь, що облаштували на базі Луцького клінічного полового будинку.

Про це йшлося у четвер, 26 листопада, під час брифінгу в ОДА.

Т.в.о. начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Тимощук повідомила, що із 16 листопада в області існує тенденція до зниження пацієнтів, що перебувають на стаціонарному лікування – раніше таких було 700, на сьогодні – 620.

За словами посадовиці, від сьогодні повинне запрацювати відділення інфекційного госпіталю на базі полового будинку.

«Спочатку розгорнуть 50 ліжок і ця кількість буде почергово доводитися до 214. Це дасть змогу пацієнтам із Луцька госпіталізуватися, якщо буде більше пацієнтів. Хоча наразі завантаженість ліжок становить 47 %, місця є», - сказала вона.

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Теги: інфекційний госпіталь, луцький пологовий, початок роботи
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