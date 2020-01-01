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Через вкрадене сало, пельмені і котлети чоловіка з Волині арештували із заставою у майже 90 тисяч

Через вкрадене сало, пельмені і котлети чоловіка з Волині арештували із заставою у майже 90 тисяч
На Волині під варту взяли чоловіка, який «під мухою» вкрав із чужого будинку деякі продукти харчування та куртку, загальною вартістю 1680 гривень.

Про це йдеться в ухвалі Ратнівського районного суду Волинської області.

Історія трапилася днями, а саме 21 листопада. Крадій зайшов до чужого будинку, відчинив двері ключем, що були в замку, і поцупив шість кілограмів свинячого сала, 800 грамів домашніх пельменів та 600 грамів свинячих котлет. Прихопив ще спортивну куртку, яку одразу й одягнув, свою ж лишив у коридорі на підлозі.

Того ж дня крадія затримали у піцерії селища Заболоття і доставили у місцевий відділок поліції. При собі мав награбоване «добро».

Затримали підозрюваного у порядку ч.3 ст.185 КК України (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). За такий злочин йому «світить» позбавлення волі строком до 6 років.

Чоловік просив його суворо не карати, адже, каже, що нічого не пам’ятає, оскільки був напідпитку. Мовляв, у Ковелі на вокзалі напився, після чого електричкою доїхав до селища Заболоття.

Суд вирішив інакше, зважаючи на те, що підозрюваний вже неодноразово притягувався до відповідальності за вчинення корисливих злочинів, до того ж, має непогашену судимість. Чоловіка взяли під варту строком на 60 днів, тобто до 19 січня 2021 року включно. Розмір застави встановили у майже 90 тисяч гривень.

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Теги: крадіжка, арешт, сало, Волинь, суд
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