Скільки грошей Луцькрада витратить на проведення першої сесії





Нагадаємо, вперше новообрані депутати



Так, згідно з розпорядженням заступника міського голови Костянтина Петрочука, загальна потреба в коштах на проведення сесії становить понад 53 тисячі гривень.



У видатки включили, зокрема, витрати на послуги зі встановлення екрана, придбання квітів, послуги фотографа тощо.



Увесь перелік витрат – в таблиці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській раді затвердили видатки на підготовку та проведення першої сесії.Нагадаємо, вперше новообрані депутати зберуться на сесію завтра, 27 листопада , у Палаці культури міста Луцька.Так, згідно з розпорядженням заступника міського голови, загальна потреба в коштах на проведення сесії становить понад 53 тисячі гривень.У видатки включили, зокрема, витрати на послуги зі встановлення екрана, придбання квітів, послуги фотографа тощо.Увесь перелік витрат – в таблиці.

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