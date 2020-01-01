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Скільки грошей Луцькрада витратить на проведення першої сесії

Скільки грошей Луцькрада витратить на проведення першої сесії
У Луцькій міській раді затвердили видатки на підготовку та проведення першої сесії.

Нагадаємо, вперше новообрані депутати зберуться на сесію завтра, 27 листопада, у Палаці культури міста Луцька.

Так, згідно з розпорядженням заступника міського голови Костянтина Петрочука, загальна потреба в коштах на проведення сесії становить понад 53 тисячі гривень.

У видатки включили, зокрема, витрати на послуги зі встановлення екрана, придбання квітів, послуги фотографа тощо.

Увесь перелік витрат – в таблиці.

Скільки грошей Луцькрада витратить на проведення першої сесії

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Теги: Луцькрада, сесія, витрати, кошти
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