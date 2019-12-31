Свято наближається: скільки у Луцьку витратять на облаштування різдвяного містечка





Про це йдеться в одній із



Відповідно до умов тендеру, на головному майдані Луцька навколо ялинок змонтують традиційне святкове містечко, де продаватимуть разноманітні смаколики та хендмейд вироби. Прикрасять місце банерами на новорічну та різдвяну тематику. Окрім того, облаштують на Театральному майдані й різдвяну шопку.



Обійдуться роботи у понад 85 тисяч гривень. Завершити монтаж містечка мають до 18 грудня.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Театральному майдані Луцька невдовзі розпочнуть встановлювати новорічно-різдвяне містечко.Про це йдеться в одній із закупівель на платформі ProZorro.Відповідно до умов тендеру, на головному майдані Луцька навколо ялинок змонтують традиційне святкове містечко, де продаватимуть разноманітні смаколики та хендмейд вироби. Прикрасять місце банерами на новорічну та різдвяну тематику. Окрім того, облаштують на Театральному майдані й різдвяну шопку.Обійдуться роботи у понад 85 тисяч гривень. Завершити монтаж містечка мають до 18 грудня.

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