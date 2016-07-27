Стартувала перша сесія Луцькради нового скликання
Сьогодні, 11:20
У Палаці культури міста Луцька стартувала перша сесія міської ради восьмого скликання.
Дійство розпочалося в 11 годині 27 листопада.
Нові обранці луцької громади цього дня отримають посвідчення та значки, а новообраний міський голова Ігор Поліщук складе присягу.
На перше сесійне засідання запросили міських голів різних часів, керівників різних управлінь, установ та відомств, голів судів, представників різних конфесій, ректорів луцький вишів та інших.
Ведучий заходу – Андрій Зубенко.
Розпочали дійство зі спільної молитви «Отче Наш».
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Дійство розпочалося в 11 годині 27 листопада.
Нові обранці луцької громади цього дня отримають посвідчення та значки, а новообраний міський голова Ігор Поліщук складе присягу.
На перше сесійне засідання запросили міських голів різних часів, керівників різних управлінь, установ та відомств, голів судів, представників різних конфесій, ректорів луцький вишів та інших.
Ведучий заходу – Андрій Зубенко.
Розпочали дійство зі спільної молитви «Отче Наш».
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Коментарі 1
То засідання сесії чи церковної двадцятки
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