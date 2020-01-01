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Відомо, коли можуть призначити заступників Луцького міського голови

Відомо, коли можуть призначити заступників Луцького міського голови
Заступників Луцького міського голови призначать приблизно за два тижні.

Про це після оголошення перерви у першій сесії повідомив пресі Луцький міський голова Ігор Поліщук.

За його словами, продовження сесії відбудеться у вівторок, 1 грудня.

Тоді депутати сформують комісії, в яких відбуватиметься обговорення кандидатур та співбесіди з кандидатами.

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Теги: заступники міського голови, Луцькрада
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