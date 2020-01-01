Відомо, коли можуть призначити заступників Луцького міського голови





Про це після оголошення перерви у першій сесії повідомив пресі Луцький міський голова Ігор Поліщук.



За його словами, продовження сесії відбудеться у вівторок, 1 грудня.



Тоді депутати сформують комісії, в яких відбуватиметься обговорення кандидатур та співбесіди з кандидатами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступників Луцького міського голови призначать приблизно за два тижні.Про це після оголошення перерви у першій сесії повідомив пресі Луцький міський головаЗа його словами, продовження сесії відбудеться у вівторок, 1 грудня.Тоді депутати сформують комісії, в яких відбуватиметься обговорення кандидатур та співбесіди з кандидатами.

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