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На декількох вулицях Луцька постійно зникало світло: що кажуть в обленерго

На декількох вулицях Луцька постійно зникало світло: що кажуть в обленерго
Лучани скаржаться, що упродовж декількох днів на вулицях Огієнка та Червоної калини постійно зникало світло з різною періодичністю. Люди бояться, що від таких вимкнень у їхніх оселях згорить техніка.

Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі «Волиньобленерго», 26 листопада на повітряній лінії, яка живить вулиці Огієнка, Червоної калини, 8 Березня в Луцьку, проводили позапланову чистку повітряної траси у зв’язку із падінням гілки.

«Як свідчить комплексний аналіз аварійних відключень, у 80% випадків основною причиною знеструмлень є висаджені дерева в охоронних зонах ліній електропередач, гілки яких при поривах вітру ламаються та спричиняють обриви проводів та інші аварійні ситуації.

Так, згідно із законодавством, відповідальність за утримання і належний догляд за зеленими насадженнями, зокрема і в охоронних зонах, покладається на підрозділи органів місцевої державної виконавчої влади, на підприємства (на території яких знаходяться насадження) і на власників присадибних та прилеглих ділянок. Проте, задля забезпечення якості надання послуг з розподілу електричної енергії та надійності електропостачання , волинські енергетики змушені власними силами проводити розчистку трас повітряних ліній електропередачі», - зазначили на підприємстві.

Після виконання робіт із чищення повітряної траси бригада «Волиньобленерго» провела технічні заходи із поліпшення стану електромережі. Роботи із перетяжки проводів на електроопорах наразі завершені.

Для ознайомлення із плановими та аварійними вимкненнями електроенергії в місті Луцьку рекомендують підписатися на Viber-бот «Волиньобленерго. ЛУЦЬК».

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Теги: Волиньобленерго, Луцьк, проблеми, світло
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