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Мінцифри обіцяє мільйон гривень тому, хто знайде недоліки і зламає додаток «Дія»

Мінцифри обіцяє мільйон гривень тому, хто знайде недоліки і зламає додаток «Дія»
Мінцифри обіцяє у грудні почати прийом заявок від «білих хакерів», які захочуть протестувати додаток «Дія».

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Мінцифри постійно працює над посиленням безпеки мобільного застосунку Дія. Адже для нас надзвичайно важливо, щоб користувачі були впевнені у захищеності їх персональних даних.

На Дію 2.0 отримано атестат КСЗІ — мобільний застосунок відповідає українським стандартам. Дія успішно пройшла 2 пентести за підтримки проекту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні» та Академії електронного урядування Естонії.

Тепер Мінцифри дає можливість «білим хакерам» протестувати захищеність мобільного застосунку Дія. Зараз ми фіналізуємо деталі щодо правил багбаунті, умов участі та класифікації типів вразливостей по категоріях. У грудні буде відкрито прийом заявок.

Умови прості: за кожен знайдений недолік системи (баг) – хакер отримує винагороду.

Призовий фонд – 1 млн грн ($35 тисяч). Нагороди будуть розподілені за категоріями складності знайдених багів.

Важливо, що під час багбаунті, хакери намагатимуться зламати «тестовий застосунок». Буде створено окреме середовище для пошуку багів, яке не буде містити персональні дані.

Багбаунті реалізується за підтримки проекту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури в Україні».

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Теги: Мінцифри, ДІЯ
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