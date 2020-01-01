На Волині випав перший сніг. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 16:35
У деяких районах Волині сьогодні, 28 листопада, випав перший сніг, який подарував передноворічний настрій. Зокрема, засніжило у Ковелі, Старовижівському та Ратнівському районах.
Зимовими світлинами діляться у фейсбук-спільноті "Я люблю Ратне".
У Ратнівському районі сніг почав вкривати чорну землю білим покривалом ще вранці. На фото можна побачити, що ратнівчани навіть встигли зліпили сніговика.
Також опади зафіксували і в Старовижівському районі. "Сніжні" фото в соцмережі опублікувала жителька району Наталія Кушнірук.
«Перший сніг, красота!», – написала Наталія на своїй сторінці у фейсбуці.
Перший сніг теж випав і у Ковелі. Як повідомляє інтернет-видання "Район. Ковель", в обідню пору 28 листопада йшов мокрий сніг. Але вже після обіду почав падати лапатий сніг, який повністю все покрив.
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Зимовими світлинами діляться у фейсбук-спільноті "Я люблю Ратне".
У Ратнівському районі сніг почав вкривати чорну землю білим покривалом ще вранці. На фото можна побачити, що ратнівчани навіть встигли зліпили сніговика.
Також опади зафіксували і в Старовижівському районі. "Сніжні" фото в соцмережі опублікувала жителька району Наталія Кушнірук.
«Перший сніг, красота!», – написала Наталія на своїй сторінці у фейсбуці.
Перший сніг теж випав і у Ковелі. Як повідомляє інтернет-видання "Район. Ковель", в обідню пору 28 листопада йшов мокрий сніг. Але вже після обіду почав падати лапатий сніг, який повністю все покрив.
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