На Волині випав перший сніг. ФОТО. ВІДЕО





Зимовими світлинами діляться у фейсбук-спільноті "Я люблю Ратне".



У Ратнівському районі сніг почав вкривати чорну землю білим покривалом ще вранці. На фото можна побачити, що ратнівчани навіть встигли зліпили сніговика.



Також опади зафіксували і в Старовижівському районі. "Сніжні" фото в соцмережі Наталія Кушнірук.



«Перший сніг, красота!», – написала Наталія на своїй сторінці у фейсбуці.



Перший сніг теж випав і у Ковелі. Як повідомляє інтернет-видання



Старовижівський район Старовижівський район Старовижівський район

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У деяких районах Волині сьогодні, 28 листопада, випав перший сніг, який подарував передноворічний настрій. Зокрема, засніжило у Ковелі, Старовижівському та Ратнівському районах.Зимовими світлинами діляться у фейсбук-спільноті "Я люблю Ратне".У Ратнівському районі сніг почав вкривати чорну землю білим покривалом ще вранці. На фото можна побачити, що ратнівчани навіть встигли зліпили сніговика.Також опади зафіксували і в Старовижівському районі. "Сніжні" фото в соцмережі опублікувала жителька району«Перший сніг, красота!», – написала Наталія на своїй сторінці у фейсбуці.Перший сніг теж випав і у Ковелі. Як повідомляє інтернет-видання "Район. Ковель" , в обідню пору 28 листопада йшов мокрий сніг. Але вже після обіду почав падати лапатий сніг, який повністю все покрив.

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