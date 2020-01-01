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На Волині випав перший сніг. ФОТО. ВІДЕО

На Волині випав перший сніг. ФОТО. ВІДЕО
У деяких районах Волині сьогодні, 28 листопада, випав перший сніг, який подарував передноворічний настрій. Зокрема, засніжило у Ковелі, Старовижівському та Ратнівському районах.

Зимовими світлинами діляться у фейсбук-спільноті "Я люблю Ратне".

У Ратнівському районі сніг почав вкривати чорну землю білим покривалом ще вранці. На фото можна побачити, що ратнівчани навіть встигли зліпили сніговика.

Також опади зафіксували і в Старовижівському районі. "Сніжні" фото в соцмережі опублікувала жителька району Наталія Кушнірук.

«Перший сніг, красота!», – написала Наталія на своїй сторінці у фейсбуці.

Перший сніг теж випав і у Ковелі. Як повідомляє інтернет-видання "Район. Ковель", в обідню пору 28 листопада йшов мокрий сніг. Але вже після обіду почав падати лапатий сніг, який повністю все покрив.

На Волині випав перший сніг. ФОТО. ВІДЕО
На Волині випав перший сніг. ФОТО. ВІДЕО
На Волині випав перший сніг. ФОТО. ВІДЕО
На Волині випав перший сніг. ФОТО. ВІДЕО
На Волині випав перший сніг. ФОТО. ВІДЕО
На Волині випав перший сніг. ФОТО. ВІДЕО
Старовижівський район
Старовижівський район
Старовижівський район
Старовижівський район
Старовижівський район
Старовижівський район

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Теги: Волинь, перший сніг, фото
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