У Луцькраді відповіли, як вирішують проблему транспортного колапсу у місті
Сьогодні, 10:30
У Луцькій міській раді відповіли на петицію щодо проблем із громадським транспортом у період карантинних обмежень.
На звернення громадян відреагували 30 листопада.
Так, враховуючи те, що перевезення пасажирів на період карантину здійснюються лише в межах сидячих місць, у відповіді зазначили, що з вересня цього року у Луцьку збільшили кількість транспорту.
Зокрема додали тролейбусів на маршрутах міста до 40 одиниць, запустили у рух по одному автобусу на маршрутах №25, №26, №28, №29 і відновили роботу автобусного маршруту №19 (5 автобусів).
Також із 30 листопада на міські дороги виїдуть ще два нових автобуси загальною пасажиромісткістю 81 місце, з них 41 сидяче місце. До того ж, транспорт пристосований для перевезення пасажирів з інвалідністю.
«Робота по збільшенню пасажиромісць у автобусах буде проводитись надалі. Також очікується у 2021 році виїзд на лінію 27-ми нових тролейбусів пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю. На період карантину перевізникам наголошено щодо необхідності мінімального інтервалу руху між автобусами, особливо у «години пік», – йдеться у відповіді на петицію.
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На звернення громадян відреагували 30 листопада.
Так, враховуючи те, що перевезення пасажирів на період карантину здійснюються лише в межах сидячих місць, у відповіді зазначили, що з вересня цього року у Луцьку збільшили кількість транспорту.
Зокрема додали тролейбусів на маршрутах міста до 40 одиниць, запустили у рух по одному автобусу на маршрутах №25, №26, №28, №29 і відновили роботу автобусного маршруту №19 (5 автобусів).
Також із 30 листопада на міські дороги виїдуть ще два нових автобуси загальною пасажиромісткістю 81 місце, з них 41 сидяче місце. До того ж, транспорт пристосований для перевезення пасажирів з інвалідністю.
«Робота по збільшенню пасажиромісць у автобусах буде проводитись надалі. Також очікується у 2021 році виїзд на лінію 27-ми нових тролейбусів пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю. На період карантину перевізникам наголошено щодо необхідності мінімального інтервалу руху між автобусами, особливо у «години пік», – йдеться у відповіді на петицію.
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Коментарі 2
Коротше все буде відбуватись в смарфоні,ви ж до цього прагнули...
В них питають як зараз добратися на роботу, вони розказують що вони зробили в минулому. Це просто якась .... Тролейбуси покривають не все місто!!! Що робити людям які живуть на окраїнах міста?
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