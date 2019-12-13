У Луцькраді відповіли, як вирішують проблему транспортного колапсу у місті





На звернення громадян



Так, враховуючи те, що перевезення пасажирів на період карантину здійснюються лише в межах сидячих місць, у відповіді зазначили, що з вересня цього року у Луцьку збільшили кількість транспорту.



Зокрема додали тролейбусів на маршрутах міста до 40 одиниць, запустили у рух по одному автобусу на маршрутах №25, №26, №28, №29 і відновили роботу автобусного маршруту №19 (5 автобусів).



Також із 30 листопада на міські дороги виїдуть ще два нових автобуси загальною пасажиромісткістю 81 місце, з них 41 сидяче місце. До того ж, транспорт пристосований для перевезення пасажирів з інвалідністю.



«Робота по збільшенню пасажиромісць у автобусах буде проводитись надалі. Також очікується у 2021 році виїзд на лінію 27-ми нових тролейбусів пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю. На період карантину перевізникам наголошено щодо необхідності мінімального інтервалу руху між автобусами, особливо у «години пік», – йдеться у відповіді на петицію.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській раді відповіли на петицію щодо проблем із громадським транспортом у період карантинних обмежень.На звернення громадян відреагували 30 листопада.Так, враховуючи те, що перевезення пасажирів на період карантину здійснюються лише в межах сидячих місць, у відповіді зазначили, що з вересня цього року у Луцьку збільшили кількість транспорту.Зокрема додали тролейбусів на маршрутах міста до 40 одиниць, запустили у рух по одному автобусу на маршрутах №25, №26, №28, №29 і відновили роботу автобусного маршруту №19 (5 автобусів).Також із 30 листопада на міські дороги виїдуть ще два нових автобуси загальною пасажиромісткістю 81 місце, з них 41 сидяче місце. До того ж, транспорт пристосований для перевезення пасажирів з інвалідністю.«Робота по збільшенню пасажиромісць у автобусах буде проводитись надалі. Також очікується у 2021 році виїзд на лінію 27-ми нових тролейбусів пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю. На період карантину перевізникам наголошено щодо необхідності мінімального інтервалу руху між автобусами, особливо у «години пік», – йдеться у відповіді на петицію.

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