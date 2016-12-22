Відклали на невизначений термін: у Луцькраді відповіли на звернення щодо ремонту «аварійного» двору





Люди звернулися до місцевої влади із проханням капітального ремонту території через портал місцевих петицій 5 листопада, 30-го числа цього місяця департамент житлово-комунального господарства



Зазначили, що департамент ЖКГ попередньо запланував ремонт там на 2020-2021 роки, згідно змін, внесених у документ «Про погодження переліку об’єктів капітального ремонту вулиць та прибудинкових територій міста Луцька на 2018-2019 роки». Проектно-кошторисну документацію уже замовили, однак через певні обставини терміни знову зсунулися.



«У зв’язку із запровадженням карантину та зменшенням бюджетних призначень на ремонт прибудинкових територій міста терміни виконання вищевказаних робіт на даний час невизначені», – йдеться у відповіді.



Головне фото – ілюстативне.



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