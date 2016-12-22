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Відклали на невизначений термін: у Луцькраді відповіли на звернення щодо ремонту «аварійного» двору

Відклали на невизначений термін: у Луцькраді відповіли на звернення щодо ремонту «аварійного» двору
У Луцькій міській раді відповіли на петицію щодо ремонту та облаштування прибудинкової території на вул. Декабристів, 27, 25, 25а – вул. Захарова, 5,7.

Люди звернулися до місцевої влади із проханням капітального ремонту території через портал місцевих петицій 5 листопада, 30-го числа цього місяця департамент житлово-комунального господарства відповів на лист.

Зазначили, що департамент ЖКГ попередньо запланував ремонт там на 2020-2021 роки, згідно змін, внесених у документ «Про погодження переліку об’єктів капітального ремонту вулиць та прибудинкових територій міста Луцька на 2018-2019 роки». Проектно-кошторисну документацію уже замовили, однак через певні обставини терміни знову зсунулися.

«У зв’язку із запровадженням карантину та зменшенням бюджетних призначень на ремонт прибудинкових територій міста терміни виконання вищевказаних робіт на даний час невизначені», – йдеться у відповіді.

Головне фото – ілюстативне.

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Теги: Луцьк, ремонт, петиції, Декабристів - захарова, департамент ЖКГ
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Коментарі 1
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Ви вибрали "владу!",то терпіть,як заповідав...мали вони вас десь...
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