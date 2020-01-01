Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 1 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
м. Володимир-Волинський:
вул. Лотоцького 11-45, вул.Богдана Лепкого, вул.Федьковича, вул. Лотоцького 1-9, вул.Козацька 23-37, вул.Лук'яна Кобилиці 2а, вул.Кальнишевського 5-11.
2. 9:00 - 17:00
с.Бубнів Сільрада, ПОШТА, ФОП Остапюк магазин, ФАП с. Бубнів вул. Шевченка, вул.Центральна, вул.Світла, вул.Залізнична 1-15.
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
с. Скобелка:
вул. Нова
2 КТП-77 9:00 – 17:00 ФОП Дудар Р.І, КП "Заготконтора"
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
Журавниківська сільська рада
Дім молитви, ПАТ" Ковельмолоко с. Журавники:
вул. Львівська,
вул. Загребельна
Іваничівський район
1. 10:00 – 15:00
с.Жашковичі:с/р, школа, ковельмолоко, буд. культури, дитячий садок, ФАП, магазин Доскоч, магазин Артищук, млин Жук.
с.Волиця Колона: магазин Лук»янчук. с.Клопочин вул.Набережна, вул.Володимирська.
с.Жашковичі.
с.Волиця Колона вул.Миру, вул.Центральна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від ЗТП-11 9:30 – 17:00 смт.Іваничі: ПАТ Волиньгаз (Газове господарство), Іваничі ВУЖКГ (водонапірна башня) смт.Іваничі вул. Механізаторів, вул.Луцька
Камінь-Каширський район
1. 09:00-17:00
c.Полиці Вул.Шкільна,
2. ЗТП-135 10:00-17:00 М.Ч.С.м.К-КАширський м..Камінь-Каширський Вул.Неродів Польова
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-14 9:00-17:00
ТзОВ "ВК "Діоніс"
с.Озерце
вул.9-го Травня, буд.1-35,
вул. Тракторна
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-371 9:00-17:00
смт.Цумань
вул.Терешкової, вул.Корольова,
вул.О.Кошового, вул. Жовтнева
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-334 10:00-14:00
Едем – виробнича база
смт. Олика
вул. Руденка, вул. Полуботка
вул. Грушевського,
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-547 9:00-17:00
м.Ківерці, вул.Озерна, вул.Промислова, вул.Дружби, вул.Молодіжна, вул.Наливайка
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00
ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин
м.Ківерці, вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша, вул.Захисників України
вул.Глінки, вул.Шопена, вул.Лисенка, вул.П.Лумумби, пров.П.Лумумби, вул.Суворова, вул.О.Кошового, пров.Соборності ,41-51(непарні)
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-382 9:00-17:00
с. Дачне
вул. Дружби
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ТзОВ "ТПК-2013", Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство, Ковльське МТМО, Селянське (фермерське) господарство "Колос", СТзОВ "Зоря", ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФО Максимчук І.І., Св'ято - Різдво - Богородична громада , УПЦ с. Велицьк
ФОП Киденько О.М., ФОП Польчук А.Ф.
ФОП Киденько О.М., РГ «Живоносне джерело» Української, православної церкви
ФОП Топоровський О.Є., СТзОВ "Вежа"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА", Св'ято-Дмитрівська громада Української, православної церкви с.Підліси
ФОП Киденько О.М., ФГ "Визвість"
ФОП Філіпчук В.В., Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли, ФОП Чих Василь Якович, Релігійна громада ХВЄ п'ятидесятників
с.Підріжжя, Повурське споживче товариство
Св'ято-Михайлівська громада УПЦ с. Підріжжя
ФОП Боймиструк Б.Г., Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка, ФОП Кирилюк В.М. с.Рудка Миринська
с.Велицьк
с.Кухарі
с.Сільце
с.Підліси
с.Арсеновичі
с.Підріжжя
с.Кашівка
2.
ПЛ-0,4кВ № ТП№602
9:00-17:00
ТзОВ "Бетонник",ТзОВ "Ковельтрансводгосп"
ТзОВ "К.П.Верес". ПП "СТ"
ФОП Лисюк В.П, ФОП Кобрусев О.А
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТБУД"
ТзОВ "ГІППО", ФО Власюк В.А
ФО Ковальчук О.Ф м.Ковель
3.
ПЛ-0,4кВ № ТП№269
9:00-17:00 Ф.О.Лошик С.В
Ф.О Баглик І.О
Ігор Олександрович с.Зелена
4.
ПЛ-0,4кВ № ТП№332
9:00-17:00
ФО Мороз З.О, ФО Добиш С.В
ФОП Гладишук В.М
Насіннево – племінне ТзОВ"Турія"
Ф.О. Глущук Ю.В с.Зелена
5. ПЛ-0,4кВ № ТП№692
9:00-17:00
ТзОВ "Ліси Волині" м.Ковель
6.
ПЛ-0,4кВ № ТП№687
9:00-17:00 Приватне акціонерне товариство"Ковельське шляхово-будівельне управління №63" м.Ковель
Локачинський район
1. 10:00-17:00
КЗС с.Привітне,п-ць Жаловага майстерня,Київстар і МТС Привітне,СФГ Лаценка с.Привітне вул.1 Травня, Центральна; с.Конюхи, Защитів
2. КТП-132 9:00-17:00 с.Зубильне вул.Молодіжна, Ветеранів
3 ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-47 9:00-17:00 с.Затурці вул.Липинського 72-87
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
«Оздобуд», «Арес»,«Карабас-Барабас»
Демидівське СПМК-3
ФОП Гнатюк
вул. Волі 66 б,
вул. Глушець 41,43,45.
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
СТ "Боголюби"(дачі),
с. Забороль: Управління освіти Луцькоі міської ради (табір „Ровесник”) с. Всеволодівка вул. Степова, 1-11
2 ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-15 09:00 – 17:00 с. Городок вул. Тракторна, Центральна
3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-51 09:00 – 17:00 с. Горзвин вул. Конзелевича
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00-17:00
ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс. МП "Інтер"ер" с Вишнів
2 ПЛ04кВ КТП-200 10:00-17:00 Школа с.Голядин. Магазин с.Голядин. Церква с.Голядин. Скважина с.Голядин. млин-кузня с Голядин
3 ПЛ10кВ Л 85-04 від ВН 259до ЛР 42 10:00-17:00 церква с. Штунь ФОП Пікула Лариса Василівна. СГВК "Колос" с. Штунь. М/П с.Замлиння . Машівське сільське споживче товариство магазин с Штунь Замлиння
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
Школа с. Хутомир, магазини, ФАП, Водонапірна башня с . Бихів, Їдальня школи с. Бихів с. Хутомир, с. Залаззя (частково),
с. Бихів (частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
КТП-137, с. Граддя - ДП"Колківське лісове господарство" (цех). КТП-138 - Довжицька сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Приватне акціонерне товариство "Київстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Церква Трьох Святих, Маневицький РЦПМСД (ФАП). КТП-139. КТП-141, с. Довжиця - Довжицька сільська рада (адмінприміщення, клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). КТП-142, с. Загорівка - Маневицьке споживче товариство (магазин), Мале приватне підприємство "Кардинал", Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-204, с. Граддя - ДП"Колківське лісове господарство" (цех). КТП-212. ЩТП-462 - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Церква.
ЩТП-472 - ФО Шишко Петро Семенович (кіоск).
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-400 10:00-17:00
Костюхнівська сільська рада (дит. садок) с. Костюхнівка.
місто Нововолинськ
1. ЗТП-92 Т-1 09:00 - 17:00 Аптека,АТС,ЦТП-1 м.Нововолинськ : 15 м-н буд.2-12.
2. ПЛ-0.4кВ Л-2 ТП-36 09:00 - 17:00 м.Нововолинськ
вул. Некрасова 20-24, вул. Рябченюка 12, вул. Хасевича 16а,3-11,2-16
вул. Гоголя, вул. Наливайко
вул. Сагайдачного, вул. Заводська 1,3,4
3. ПЛ-0.4кв Л-4 ТП-5 09:00 - 17:00 м-н «Смарт», «Едельвейс», «Софі», «Діно» «Автозапчастини», «Дмитрук», «Меблі»салон краси, амбулаторія ПМСД,«ремонт взуття», нотаріус м.Нововолинськ
вул.Св.Володимира 10-24, пр. Дружби 19-21, вул. С.Стрільців 1-4
Ратнівський район
1 Відкл.ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-10 для чистки траси. 9:30 – 12:30. с.Замшани.
2 Відкл. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-275 для чистки траси 12:30 – 17:00
с.Замшани
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,
магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, вул.Мостова, Лесі Українки
2 ПЛ-0,4 кВ ТП-123 с.Уляники
9:00-17:00 с.Уляники (тракторна бригада) с.Уляники, вул.Тиха , Центральна
3 ПЛ-0,4 кВ ТП-243 м.Рожище 9:00-17:00 м.Рожище (магазин ФОП Кушнірук) м.Рожище, вул.Шевченка, буд.2-56, 51-106
Старовижівський район
1. 10:00 - 16:00.
Школа с.Рудня,Лісгосп с.Сьомаки,мобільний Київстар. с.Сьомаки,Рудня,Кукуріки.
2. 10:00 - 17:00
Школа с.Поліське,ФАП, с.Поліське вул: Першого Травня, Чапаєва, Л.Українки, Вегерича, Незалежності, Салабаєва, Ангелова.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-234 10:00-12:00 СГПП «Надія» - ферма с.Дольськ
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-51 13:00-15:00 ТзОВ»Спартак»-забійний цех, артсвердловина с.м.т.Турійськ вул.Луцька
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
м. Володимир-Волинський:
вул. Лотоцького 11-45, вул.Богдана Лепкого, вул.Федьковича, вул. Лотоцького 1-9, вул.Козацька 23-37, вул.Лук'яна Кобилиці 2а, вул.Кальнишевського 5-11.
2. 9:00 - 17:00
с.Бубнів Сільрада, ПОШТА, ФОП Остапюк магазин, ФАП с. Бубнів вул. Шевченка, вул.Центральна, вул.Світла, вул.Залізнична 1-15.
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
с. Скобелка:
вул. Нова
2 КТП-77 9:00 – 17:00 ФОП Дудар Р.І, КП "Заготконтора"
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія
Журавниківська сільська рада
Дім молитви, ПАТ" Ковельмолоко с. Журавники:
вул. Львівська,
вул. Загребельна
Іваничівський район
1. 10:00 – 15:00
с.Жашковичі:с/р, школа, ковельмолоко, буд. культури, дитячий садок, ФАП, магазин Доскоч, магазин Артищук, млин Жук.
с.Волиця Колона: магазин Лук»янчук. с.Клопочин вул.Набережна, вул.Володимирська.
с.Жашковичі.
с.Волиця Колона вул.Миру, вул.Центральна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від ЗТП-11 9:30 – 17:00 смт.Іваничі: ПАТ Волиньгаз (Газове господарство), Іваничі ВУЖКГ (водонапірна башня) смт.Іваничі вул. Механізаторів, вул.Луцька
Камінь-Каширський район
1. 09:00-17:00
c.Полиці Вул.Шкільна,
2. ЗТП-135 10:00-17:00 М.Ч.С.м.К-КАширський м..Камінь-Каширський Вул.Неродів Польова
Ківерцівський район
1 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-14 9:00-17:00
ТзОВ "ВК "Діоніс"
с.Озерце
вул.9-го Травня, буд.1-35,
вул. Тракторна
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-371 9:00-17:00
смт.Цумань
вул.Терешкової, вул.Корольова,
вул.О.Кошового, вул. Жовтнева
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-334 10:00-14:00
Едем – виробнича база
смт. Олика
вул. Руденка, вул. Полуботка
вул. Грушевського,
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-547 9:00-17:00
м.Ківерці, вул.Озерна, вул.Промислова, вул.Дружби, вул.Молодіжна, вул.Наливайка
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00
ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоск
ФОП Демчук О.М. - магазин
Ківерцівське МСТ - магазин
м.Ківерці, вул.Залізниця буд.2,4,6,
вул.Куліша, вул.Захисників України
вул.Глінки, вул.Шопена, вул.Лисенка, вул.П.Лумумби, пров.П.Лумумби, вул.Суворова, вул.О.Кошового, пров.Соборності ,41-51(непарні)
6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-382 9:00-17:00
с. Дачне
вул. Дружби
Ковельський район
1. 9:00-17:00
ТзОВ "ТПК-2013", Велицька сільська рада
Голобське споживче товариство, Ковльське МТМО, Селянське (фермерське) господарство "Колос", СТзОВ "Зоря", ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ФО Максимчук І.І., Св'ято - Різдво - Богородична громада , УПЦ с. Велицьк
ФОП Киденько О.М., ФОП Польчук А.Ф.
ФОП Киденько О.М., РГ «Живоносне джерело» Української, православної церкви
ФОП Топоровський О.Є., СТзОВ "Вежа"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА", Св'ято-Дмитрівська громада Української, православної церкви с.Підліси
ФОП Киденько О.М., ФГ "Визвість"
ФОП Філіпчук В.В., Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли, ФОП Чих Василь Якович, Релігійна громада ХВЄ п'ятидесятників
с.Підріжжя, Повурське споживче товариство
Св'ято-Михайлівська громада УПЦ с. Підріжжя
ФОП Боймиструк Б.Г., Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка, ФОП Кирилюк В.М. с.Рудка Миринська
с.Велицьк
с.Кухарі
с.Сільце
с.Підліси
с.Арсеновичі
с.Підріжжя
с.Кашівка
2.
ПЛ-0,4кВ № ТП№602
9:00-17:00
ТзОВ "Бетонник",ТзОВ "Ковельтрансводгосп"
ТзОВ "К.П.Верес". ПП "СТ"
ФОП Лисюк В.П, ФОП Кобрусев О.А
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТБУД"
ТзОВ "ГІППО", ФО Власюк В.А
ФО Ковальчук О.Ф м.Ковель
3.
ПЛ-0,4кВ № ТП№269
9:00-17:00 Ф.О.Лошик С.В
Ф.О Баглик І.О
Ігор Олександрович с.Зелена
4.
ПЛ-0,4кВ № ТП№332
9:00-17:00
ФО Мороз З.О, ФО Добиш С.В
ФОП Гладишук В.М
Насіннево – племінне ТзОВ"Турія"
Ф.О. Глущук Ю.В с.Зелена
5. ПЛ-0,4кВ № ТП№692
9:00-17:00
ТзОВ "Ліси Волині" м.Ковель
6.
ПЛ-0,4кВ № ТП№687
9:00-17:00 Приватне акціонерне товариство"Ковельське шляхово-будівельне управління №63" м.Ковель
Локачинський район
1. 10:00-17:00
КЗС с.Привітне,п-ць Жаловага майстерня,Київстар і МТС Привітне,СФГ Лаценка с.Привітне вул.1 Травня, Центральна; с.Конюхи, Защитів
2. КТП-132 9:00-17:00 с.Зубильне вул.Молодіжна, Ветеранів
3 ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-47 9:00-17:00 с.Затурці вул.Липинського 72-87
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
«Оздобуд», «Арес»,«Карабас-Барабас»
Демидівське СПМК-3
ФОП Гнатюк
вул. Волі 66 б,
вул. Глушець 41,43,45.
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
СТ "Боголюби"(дачі),
с. Забороль: Управління освіти Луцькоі міської ради (табір „Ровесник”) с. Всеволодівка вул. Степова, 1-11
2 ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-15 09:00 – 17:00 с. Городок вул. Тракторна, Центральна
3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-51 09:00 – 17:00 с. Горзвин вул. Конзелевича
Любомльський та Шацький райони
1. 10:00-17:00
ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс. МП "Інтер"ер" с Вишнів
2 ПЛ04кВ КТП-200 10:00-17:00 Школа с.Голядин. Магазин с.Голядин. Церква с.Голядин. Скважина с.Голядин. млин-кузня с Голядин
3 ПЛ10кВ Л 85-04 від ВН 259до ЛР 42 10:00-17:00 церква с. Штунь ФОП Пікула Лариса Василівна. СГВК "Колос" с. Штунь. М/П с.Замлиння . Машівське сільське споживче товариство магазин с Штунь Замлиння
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
Школа с. Хутомир, магазини, ФАП, Водонапірна башня с . Бихів, Їдальня школи с. Бихів с. Хутомир, с. Залаззя (частково),
с. Бихів (частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
КТП-137, с. Граддя - ДП"Колківське лісове господарство" (цех). КТП-138 - Довжицька сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Приватне акціонерне товариство "Київстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Церква Трьох Святих, Маневицький РЦПМСД (ФАП). КТП-139. КТП-141, с. Довжиця - Довжицька сільська рада (адмінприміщення, клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). КТП-142, с. Загорівка - Маневицьке споживче товариство (магазин), Мале приватне підприємство "Кардинал", Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-204, с. Граддя - ДП"Колківське лісове господарство" (цех). КТП-212. ЩТП-462 - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Церква.
ЩТП-472 - ФО Шишко Петро Семенович (кіоск).
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-400 10:00-17:00
Костюхнівська сільська рада (дит. садок) с. Костюхнівка.
місто Нововолинськ
1. ЗТП-92 Т-1 09:00 - 17:00 Аптека,АТС,ЦТП-1 м.Нововолинськ : 15 м-н буд.2-12.
2. ПЛ-0.4кВ Л-2 ТП-36 09:00 - 17:00 м.Нововолинськ
вул. Некрасова 20-24, вул. Рябченюка 12, вул. Хасевича 16а,3-11,2-16
вул. Гоголя, вул. Наливайко
вул. Сагайдачного, вул. Заводська 1,3,4
3. ПЛ-0.4кв Л-4 ТП-5 09:00 - 17:00 м-н «Смарт», «Едельвейс», «Софі», «Діно» «Автозапчастини», «Дмитрук», «Меблі»салон краси, амбулаторія ПМСД,«ремонт взуття», нотаріус м.Нововолинськ
вул.Св.Володимира 10-24, пр. Дружби 19-21, вул. С.Стрільців 1-4
Ратнівський район
1 Відкл.ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-10 для чистки траси. 9:30 – 12:30. с.Замшани.
2 Відкл. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-275 для чистки траси 12:30 – 17:00
с.Замшани
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,
магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, вул.Мостова, Лесі Українки
2 ПЛ-0,4 кВ ТП-123 с.Уляники
9:00-17:00 с.Уляники (тракторна бригада) с.Уляники, вул.Тиха , Центральна
3 ПЛ-0,4 кВ ТП-243 м.Рожище 9:00-17:00 м.Рожище (магазин ФОП Кушнірук) м.Рожище, вул.Шевченка, буд.2-56, 51-106
Старовижівський район
1. 10:00 - 16:00.
Школа с.Рудня,Лісгосп с.Сьомаки,мобільний Київстар. с.Сьомаки,Рудня,Кукуріки.
2. 10:00 - 17:00
Школа с.Поліське,ФАП, с.Поліське вул: Першого Травня, Чапаєва, Л.Українки, Вегерича, Незалежності, Салабаєва, Ангелова.
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-234 10:00-12:00 СГПП «Надія» - ферма с.Дольськ
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-51 13:00-15:00 ТзОВ»Спартак»-забійний цех, артсвердловина с.м.т.Турійськ вул.Луцька
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