Де на Волині та у Луцьку будуть відключати світло 1 грудня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 грудня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9:00 - 17:00м. Володимир-Волинський:вул. Лотоцького 11-45, вул.Богдана Лепкого, вул.Федьковича, вул. Лотоцького 1-9, вул.Козацька 23-37, вул.Лук'яна Кобилиці 2а, вул.Кальнишевського 5-11.2. 9:00 - 17:00с.Бубнів Сільрада, ПОШТА, ФОП Остапюк магазин, ФАП с. Бубнів вул. Шевченка, вул.Центральна, вул.Світла, вул.Залізнична 1-15.1. 9:00 – 17:00с. Скобелка:вул. Нова2 КТП-77 9:00 – 17:00 ФОП Дудар Р.І, КП "Заготконтора"ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філіяЖуравниківська сільська радаДім молитви, ПАТ" Ковельмолоко с. Журавники:вул. Львівська,вул. Загребельна1. 10:00 – 15:00с.Жашковичі:с/р, школа, ковельмолоко, буд. культури, дитячий садок, ФАП, магазин Доскоч, магазин Артищук, млин Жук.с.Волиця Колона: магазин Лук»янчук. с.Клопочин вул.Набережна, вул.Володимирська.с.Жашковичі.с.Волиця Колона вул.Миру, вул.Центральна2. ПЛ-0,4 кВ Л-1від ЗТП-11 9:30 – 17:00 смт.Іваничі: ПАТ Волиньгаз (Газове господарство), Іваничі ВУЖКГ (водонапірна башня) смт.Іваничі вул. Механізаторів, вул.Луцька1. 09:00-17:00c.Полиці Вул.Шкільна,2. ЗТП-135 10:00-17:00 М.Ч.С.м.К-КАширський м..Камінь-Каширський Вул.Неродів Польова1 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-14 9:00-17:00ТзОВ "ВК "Діоніс"с.Озерцевул.9-го Травня, буд.1-35,вул. Тракторна2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-371 9:00-17:00смт.Цуманьвул.Терешкової, вул.Корольова,вул.О.Кошового, вул. Жовтнева3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-334 10:00-14:00Едем – виробнича базасмт. Оликавул. Руденка, вул. Полуботкавул. Грушевського,4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-547 9:00-17:00м.Ківерці, вул.Озерна, вул.Промислова, вул.Дружби, вул.Молодіжна, вул.Наливайка5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-116 9:00-17:00ФОП Верхогляд М.П.- торговий кіоскФОП Демчук О.М. - магазинКіверцівське МСТ - магазинм.Ківерці, вул.Залізниця буд.2,4,6,вул.Куліша, вул.Захисників Українивул.Глінки, вул.Шопена, вул.Лисенка, вул.П.Лумумби, пров.П.Лумумби, вул.Суворова, вул.О.Кошового, пров.Соборності ,41-51(непарні)6 ПЛ-0,4 кВ від КТП-382 9:00-17:00с. Дачневул. Дружби1. 9:00-17:00ТзОВ "ТПК-2013", Велицька сільська радаГолобське споживче товариство, Ковльське МТМО, Селянське (фермерське) господарство "Колос", СТзОВ "Зоря", ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИВолинська дирекція АТ "Укрпошта"ФО Максимчук І.І., Св'ято - Різдво - Богородична громада , УПЦ с. ВелицькФОП Киденько О.М., ФОП Польчук А.Ф.ФОП Киденько О.М., РГ «Живоносне джерело» Української, православної церквиФОП Топоровський О.Є., СТзОВ "Вежа"ПАТ "ВФ УКРАЇНА", Св'ято-Дмитрівська громада Української, православної церкви с.ПідлісиФОП Киденько О.М., ФГ "Визвість"ФОП Філіпчук В.В., Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли, ФОП Чих Василь Якович, Релігійна громада ХВЄ п'ятидесятниківс.Підріжжя, Повурське споживче товариствоСв'ято-Михайлівська громада УПЦ с. ПідріжжяФОП Боймиструк Б.Г., Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка, ФОП Кирилюк В.М. с.Рудка Миринськас.Велицькс.Кухаріс.Сільцес.Підлісис.Арсеновичіс.Підріжжяс.Кашівка2.ПЛ-0,4кВ № ТП№6029:00-17:00ТзОВ "Бетонник",ТзОВ "Ковельтрансводгосп"ТзОВ "К.П.Верес". ПП "СТ"ФОП Лисюк В.П, ФОП Кобрусев О.АМАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТБУД"ТзОВ "ГІППО", ФО Власюк В.АФО Ковальчук О.Ф м.Ковель3.ПЛ-0,4кВ № ТП№2699:00-17:00 Ф.О.Лошик С.ВФ.О Баглик І.ОІгор Олександрович с.Зелена4.ПЛ-0,4кВ № ТП№3329:00-17:00ФО Мороз З.О, ФО Добиш С.ВФОП Гладишук В.МНасіннево – племінне ТзОВ"Турія"Ф.О. Глущук Ю.В с.Зелена5. ПЛ-0,4кВ № ТП№6929:00-17:00ТзОВ "Ліси Волині" м.Ковель6.ПЛ-0,4кВ № ТП№6879:00-17:00 Приватне акціонерне товариство"Ковельське шляхово-будівельне управління №63" м.Ковель1. 10:00-17:00КЗС с.Привітне,п-ць Жаловага майстерня,Київстар і МТС Привітне,СФГ Лаценка с.Привітне вул.1 Травня, Центральна; с.Конюхи, Защитів2. КТП-132 9:00-17:00 с.Зубильне вул.Молодіжна, Ветеранів3 ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-47 9:00-17:00 с.Затурці вул.Липинського 72-871. 13:30-17:00«Оздобуд», «Арес»,«Карабас-Барабас»Демидівське СПМК-3ФОП Гнатюквул. Волі 66 б,вул. Глушець 41,43,45.1. 09:00 – 17:00СТ "Боголюби"(дачі),с. Забороль: Управління освіти Луцькоі міської ради (табір „Ровесник”) с. Всеволодівка вул. Степова, 1-112 ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-15 09:00 – 17:00 с. Городок вул. Тракторна, Центральна3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-51 09:00 – 17:00 с. Горзвин вул. Конзелевича1. 10:00-17:00ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс. МП "Інтер"ер" с Вишнів2 ПЛ04кВ КТП-200 10:00-17:00 Школа с.Голядин. Магазин с.Голядин. Церква с.Голядин. Скважина с.Голядин. млин-кузня с Голядин3 ПЛ10кВ Л 85-04 від ВН 259до ЛР 42 10:00-17:00 церква с. Штунь ФОП Пікула Лариса Василівна. СГВК "Колос" с. Штунь. М/П с.Замлиння . Машівське сільське споживче товариство магазин с Штунь Замлиння1. 10:00 - 17:00Школа с. Хутомир, магазини, ФАП, Водонапірна башня с . Бихів, Їдальня школи с. Бихів с. Хутомир, с. Залаззя (частково),с. Бихів (частково)1. 10:00-17:00КТП-137, с. Граддя - ДП"Колківське лісове господарство" (цех). КТП-138 - Довжицька сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Приватне акціонерне товариство "Київстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Церква Трьох Святих, Маневицький РЦПМСД (ФАП). КТП-139. КТП-141, с. Довжиця - Довжицька сільська рада (адмінприміщення, клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП). КТП-142, с. Загорівка - Маневицьке споживче товариство (магазин), Мале приватне підприємство "Кардинал", Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-204, с. Граддя - ДП"Колківське лісове господарство" (цех). КТП-212. ЩТП-462 - ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), Церква.ЩТП-472 - ФО Шишко Петро Семенович (кіоск).2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-400 10:00-17:00Костюхнівська сільська рада (дит. садок) с. Костюхнівка.1. ЗТП-92 Т-1 09:00 - 17:00 Аптека,АТС,ЦТП-1 м.Нововолинськ : 15 м-н буд.2-12.2. ПЛ-0.4кВ Л-2 ТП-36 09:00 - 17:00 м.Нововолинськвул. Некрасова 20-24, вул. Рябченюка 12, вул. Хасевича 16а,3-11,2-16вул. Гоголя, вул. Наливайковул. Сагайдачного, вул. Заводська 1,3,43. ПЛ-0.4кв Л-4 ТП-5 09:00 - 17:00 м-н «Смарт», «Едельвейс», «Софі», «Діно» «Автозапчастини», «Дмитрук», «Меблі»салон краси, амбулаторія ПМСД,«ремонт взуття», нотаріус м.Нововолинськвул.Св.Володимира 10-24, пр. Дружби 19-21, вул. С.Стрільців 1-41 Відкл.ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-10 для чистки траси. 9:30 – 12:30. с.Замшани.2 Відкл. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-275 для чистки траси 12:30 – 17:00с.Замшани1. 9:00-17:00м.Рожище (гуртожиток коледжу, магазини «Господар», «Нова оселя», «Дункан», «Велес», «Еко-маркет», «23/7», «Інтер’єр», «Змішані товари», «Електрик», «Дивосвіт», «Артем»,магазин ФОП Кушнірук, ринок, магазин «Запчастини", «Тростянецькі ковбаси», бар «Джаз», магазин «Євродек», аптеки «Подорожник», Волиньфарм) м.Рожище, вул.Мостова, Лесі Українки2 ПЛ-0,4 кВ ТП-123 с.Уляники9:00-17:00 с.Уляники (тракторна бригада) с.Уляники, вул.Тиха , Центральна3 ПЛ-0,4 кВ ТП-243 м.Рожище 9:00-17:00 м.Рожище (магазин ФОП Кушнірук) м.Рожище, вул.Шевченка, буд.2-56, 51-1061. 10:00 - 16:00.Школа с.Рудня,Лісгосп с.Сьомаки,мобільний Київстар. с.Сьомаки,Рудня,Кукуріки.2. 10:00 - 17:00Школа с.Поліське,ФАП, с.Поліське вул: Першого Травня, Чапаєва, Л.Українки, Вегерича, Незалежності, Салабаєва, Ангелова.1 ПЛ-0,4кВКТП-234 10:00-12:00 СГПП «Надія» - ферма с.Дольськ2 ПЛ-0,4кВКТП-51 13:00-15:00 ТзОВ»Спартак»-забійний цех, артсвердловина с.м.т.Турійськ вул.Луцька