У центрі Луцька безкоштовно тестуватимуть на гепатити та ВІЛ
Сьогодні, 13:20
На численні прохання Волинський обласний центр громадського здоров'я продовжив акцію з швидкого тестування на ВІЛ та вірусні гепатити В, С.
Про це повідомляють на офіційній сторінці установи у фейбуці.
Тож завтра, 1 грудня, у Всесвітній день боротьби зі СНІДом в приміщенні ЦУМу можна буде обстежитися з 12.00 до 15.00.
Зазначають, що обстеження - анонімне. Процедура тестування безболісна та швидка, займає 15 хвилин включно з забором крові з пальця.
Нагадуємо, що обстежували усіх охочих у Луцькому центрі первинної медичної допомоги №1 з 23 по 27 листопада. Під час безкоштовного тестування у 8-ми людей виявили гепатит С.
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Про це повідомляють на офіційній сторінці установи у фейбуці.
Тож завтра, 1 грудня, у Всесвітній день боротьби зі СНІДом в приміщенні ЦУМу можна буде обстежитися з 12.00 до 15.00.
Зазначають, що обстеження - анонімне. Процедура тестування безболісна та швидка, займає 15 хвилин включно з забором крові з пальця.
Нагадуємо, що обстежували усіх охочих у Луцькому центрі первинної медичної допомоги №1 з 23 по 27 листопада. Під час безкоштовного тестування у 8-ми людей виявили гепатит С.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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