У центрі Луцька безкоштовно тестуватимуть на гепатити та ВІЛ

На численні прохання Волинський обласний центр громадського здоров'я продовжив акцію з швидкого тестування на ВІЛ та вірусні гепатити В, С.Про це повідомляють на офіційній сторінці установи у фейбуці.Тож завтра, 1 грудня, у Всесвітній день боротьби зі СНІДом в приміщенні ЦУМу можна буде обстежитися з 12.00 до 15.00.Зазначають, що обстеження - анонімне. Процедура тестування безболісна та швидка, займає 15 хвилин включно з забором крові з пальця.Нагадуємо, що обстежували усіх охочих у Луцькому центрі первинної медичної допомоги №1 з 23 по 27 листопада. Під час безкоштовного тестування