вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У центрі Луцька безкоштовно тестуватимуть на гепатити та ВІЛ

У центрі Луцька безкоштовно тестуватимуть на гепатити та ВІЛ
На численні прохання Волинський обласний центр громадського здоров'я продовжив акцію з швидкого тестування на ВІЛ та вірусні гепатити В, С.

Про це повідомляють на офіційній сторінці установи у фейбуці.

Тож завтра, 1 грудня, у Всесвітній день боротьби зі СНІДом в приміщенні ЦУМу можна буде обстежитися з 12.00 до 15.00.

Зазначають, що обстеження - анонімне. Процедура тестування безболісна та швидка, займає 15 хвилин включно з забором крові з пальця.

Нагадуємо, що обстежували усіх охочих у Луцькому центрі первинної медичної допомоги №1 з 23 по 27 листопада. Під час безкоштовного тестування у 8-ми людей виявили гепатит С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, безкоштовна акція, вірусні гепатити
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Щоб не замерзнути, вкривалися сіном»: історія довгожительки з Волині
Сьогодні, 13:56
У Луцькому районі горіла дерев’яна баня. ВІДЕО
Сьогодні, 13:32
У центрі Луцька безкоштовно тестуватимуть на гепатити та ВІЛ
Сьогодні, 13:20
Волинянин постане перед судом за продаж особливо небезпечних наркотиків
Сьогодні, 13:05
Відклали на невизначений термін: у Луцькраді відповіли на звернення щодо ремонту «аварійного» двору
Сьогодні, 13:00
Схожі новини
Відклали на невизначений термін: у Луцькраді відповіли на звернення щодо ремонту «аварійного» двору Відклали на невизначений термін: у Луцькраді відповіли на звернення щодо ремонту «аварійного» двору
Сьогодні, 13:00
Повідомили про стан 15-річної дівчинки, яку авто збило на проспекті Молоді у Луцьку Повідомили про стан 15-річної дівчинки, яку авто збило на проспекті Молоді у Луцьку
Сьогодні, 12:07
У Луцькраді відповіли, як вирішують проблему транспортного колапсу у місті У Луцькраді відповіли, як вирішують проблему транспортного колапсу у місті
Сьогодні, 10:30
У «ПортCity» можна отримати 50% знижки на розваги* У «ПортCity» можна отримати 50% знижки на розваги*
Сьогодні, 10:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Щоб не замерзнути, вкривалися сіном»: історія довгожительки з Волині
Сьогодні, 13:56
 0
У Луцькому районі горіла дерев’яна баня. ВІДЕО
Сьогодні, 13:32
 0
У центрі Луцька безкоштовно тестуватимуть на гепатити та ВІЛ
Сьогодні, 13:20
 0
Волинянин постане перед судом за продаж особливо небезпечних наркотиків
Сьогодні, 13:05
 0
Відклали на невизначений термін: у Луцькраді відповіли на звернення щодо ремонту «аварійного» двору
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8