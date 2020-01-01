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За варварський дрифт на площі у Луцьку, де вшановували жертв Голодомору, ніхто не відповідатиме

За варварський дрифт на площі у Луцьку, де вшановували жертв Голодомору, ніхто не відповідатиме
У патрульній поліції Волині прокоментували ситуації, яка трапилася посеред Замкової площі. Молодики під час катання потрощили лампадки, які там запалили напередодні у пам'ять про жертв голодоморів.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила прессекретарка патрульної поліції області Валентина Мельник.

Так, зазначають, на момент прибуття патрульних ніхто з водіїв не дрифтував. Поліцейські вжили всіх необхідних заходів та провели профілактичну бесіду. Також водії повідомили, що не мали наміру переїжджати лампадки. Заявник не писав заяви про притягнення до відповідальності.

Нині там патрулюють екіпажі поліції та слідкують за правопорядком.

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Теги: дрифт, Замкова площа, коментар, патурльна поліція
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Коментарі 1
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Дрифт варварский? - ну и термин. Так что получается? Пердёж в этот выходной тоже назовут варварским?!!
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