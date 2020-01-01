За варварський дрифт на площі у Луцьку, де вшановували жертв Голодомору, ніхто не відповідатиме

У патрульній поліції Волині прокоментували ситуації, яка трапилася посеред Замкової площі. Молодики під часу пам'ять про жертв голодоморів.Про це у коментаріповідомила прессекретарка патрульної поліції областіТак, зазначають, на момент прибуття патрульних ніхто з водіїв не дрифтував. Поліцейські вжили всіх необхідних заходів та провели профілактичну бесіду. Також водії повідомили, що не мали наміру переїжджати лампадки. Заявник не писав заяви про притягнення до відповідальності.Нині там патрулюють екіпажі поліції та слідкують за правопорядком.