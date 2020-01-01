У новобудовах Луцька квартири класу «бізнес» в середньому дешевші, ніж «комфорт» *





Майже рік девелопери обласного центру Волині не розпочинають нових житлових будівельних проєктів. У грудні 2019 року депутати Луцької міської ради ввели



За основу дослідження взяли інформацію пошуковика надійних новобудов Bild.ua. Експерти сервісу вручну збирають відомості про всі житлові комплекси та учасників проєкту в кожному населеному пункті України.



Зведена таблиця цін на житло у Луцьку





В яких ЖК ціна квадратного метра найнижча у місті



Житло рівня «економ» пропонують три житлові комплекси на етапі зведення. Стартують ціни на первинному ринку нерухомості Луцька від 11 200 грн/кв. м, такий прайс-лист у ЖК «Гостинний дім». Середня вартість квадратного метра економкласу — 13 233 грн. Максимальна цінова пропозиція сегмента у ЖК на вул. Рівненська, 123 — 14 500 грн/кв. м.



Квартиру класу «комфорт» на первинному ринку можна обрати серед семи проєктів. Середня вартість житла — 15 642 грн/кв. м. ЖК «Затишний Двір-2» встановив найнижчу ціну категорії — від 12 500 грн/кв. м. Найдорожчі квадратні метри у ЖК на вул. Коперника, 83 — 23 000 грн.



Три проєкти на етапі будівництва у місті позиціонуються як бізнес-клас. У ЖК «Атлант» обіцяють інвесторам квартири такого рівня від 13 000 грн/кв. м. Це найнижча ціна сегмента. Найдорожче житло у ЖК «Яровиця» — 16 450 грн/кв. м. У середньому нерухомість категорії «бізнес» обійдеться у 14 917 грн/кв. м, що на 725 грн дешевше, ніж середній показник у категорії «комфорт».



Сегмент «преміум» представлений у Луцьку одним проєктом — житловим комплексом Panorama. Стартова ціна квадратного метра новобудови — 14 000 грн.



В огляді зазначена лише фактична ціна за квадратний метр на первинному ринку Луцька без описання характеристик та законності об'єктів.



Скрін сторінки Bild.ua. У проєктуванні території ЖК Dream Town, запевняє забудовник, закладені три принципи: безпека, ергономічність та зручність



Як перевірити надійність новобудови



Мораторій на зведення нових житлових комплексів до прийняття нового генплану міська влада пояснила численними проблемами у житловому будівництві Луцька, такими як:



- багатоповерхові будинки споруджують на непризначених для цього ділянках;

- ЖК зводять із порушенням будівельних норм, ущільненням території;

- забудовники не дбають про забезпечення майбутніх мешканців необхідними об'єктами інфраструктури (бракує дитячих майданчиків і паркомісць);

- зовнішній вигляд нових комплексів псує загальну архітектуру міста.



У 2019 році Ігор Поліщук, який на той час був депутатом Луцької міської ради, радником міського голови (у листопаді 2020 року переміг на виборах мера), обґрунтовуючи заборону зазначав: «До мене нещодавно звернулися лучани, які живуть у новобудові, яку півроку тому здали. Там уже у дворі утворилися ями, смітники стоять за 11 м до будинку, а це недотримання норм. Та є ще низка порушень».



Щоб не вкласти кошти у проблемні проєкти, експерти радять спершу ретельно вивчити дозвільні документи та поцікавитися репутацією забудовника. Зробити це можна самостійно, або звернутися до профільних ресурсів. Наприклад, на пошуковику «Білд» доступна інформація про всі нові житлові комплекси України, у тому числі Волинської області. Фахівці сервісу оцінюють новобудови за авторською методикою, присуджуючи кожній певну кількість балів (максимум 220) та індекс надійності. ЖК, що набрали найвищі оцінки відмічені зеленими щитами. Помаранчевий колір попереджає про те, що у проєктів є нюанси. Червоний щит означає, що споруда має низький індекс надійності. Отримати максимум відомостей про будь-який комплекс на первинному ринку з роз'ясненнями фахівців та консультацією юристів по інвестиційному договору можна, замовивши на Bild.ua детальний звіт. Обсяг досліджень становить більше півсотні сторінок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ціни на первинному ринку нерухомості Луцька стартують від 11 200 грн/кв. м — огляд актуальних пропозицій від забудовників.Майже рік девелопери обласного центру Волині не розпочинають нових житлових будівельних проєктів. У грудні 2019 року депутати Луцької міської ради ввели мораторій на будівництво багатоквартирних будинків, доки не затвердять сучасний генеральний план, та припинили видавати дозвільні документи на будівництво. Завершити об'єкти дозволили тим компаніям, які встигли отримати папери до запровадження заборони. У листопаді 2020 року купити квартиру в новобудові Луцька можна в 14-ти житлових комплексах на етапі будівництва. Журналісти склали таблицю діапазону цін по класах нерухомості міста, де визначили мінімальні та максимальні показники, вирахували середній прайс-лист квадратного метра (середнє арифметичне стартової вартості всіх пропозицій категорії).За основу дослідження взяли інформацію пошуковика надійних новобудов Bild.ua. Експерти сервісу вручну збирають відомості про всі житлові комплекси та учасників проєкту в кожному населеному пункті України.Житло рівня «економ» пропонують три житлові комплекси на етапі зведення. Стартують ціни на первинному ринку нерухомості Луцька від 11 200 грн/кв. м, такий прайс-лист у ЖК «Гостинний дім». Середня вартість квадратного метра економкласу — 13 233 грн. Максимальна цінова пропозиція сегмента у ЖК на вул. Рівненська, 123 — 14 500 грн/кв. м.Квартиру класу «комфорт» на первинному ринку можна обрати серед семи проєктів. Середня вартість житла — 15 642 грн/кв. м. ЖК «Затишний Двір-2» встановив найнижчу ціну категорії — від 12 500 грн/кв. м. Найдорожчі квадратні метри у ЖК на вул. Коперника, 83 — 23 000 грн.Три проєкти на етапі будівництва у місті позиціонуються як бізнес-клас. У ЖК «Атлант» обіцяють інвесторам квартири такого рівня від 13 000 грн/кв. м. Це найнижча ціна сегмента. Найдорожче житло у ЖК «Яровиця» — 16 450 грн/кв. м. У середньому нерухомість категорії «бізнес» обійдеться у 14 917 грн/кв. м, що на 725 грн дешевше, ніж середній показник у категорії «комфорт».Сегмент «преміум» представлений у Луцьку одним проєктом — житловим комплексом Panorama. Стартова ціна квадратного метра новобудови — 14 000 грн.В огляді зазначена лише фактична ціна за квадратний метр на первинному ринку Луцька без описання характеристик та законності об'єктів.Скрін сторінки Bild.ua. У проєктуванні території ЖК Dream Town, запевняє забудовник, закладені три принципи: безпека, ергономічність та зручністьМораторій на зведення нових житлових комплексів до прийняття нового генплану міська влада пояснила численними проблемами у житловому будівництві Луцька, такими як:- багатоповерхові будинки споруджують на непризначених для цього ділянках;- ЖК зводять із порушенням будівельних норм, ущільненням території;- забудовники не дбають про забезпечення майбутніх мешканців необхідними об'єктами інфраструктури (бракує дитячих майданчиків і паркомісць);- зовнішній вигляд нових комплексів псує загальну архітектуру міста.У 2019 році, який на той час був депутатом Луцької міської ради, радником міського голови (у листопаді 2020 року переміг на виборах мера), обґрунтовуючи заборону зазначав: «До мене нещодавно звернулися лучани, які живуть у новобудові, яку півроку тому здали. Там уже у дворі утворилися ями, смітники стоять за 11 м до будинку, а це недотримання норм. Та є ще низка порушень».Щоб не вкласти кошти у проблемні проєкти, експерти радять спершу ретельно вивчити дозвільні документи та поцікавитися репутацією забудовника. Зробити це можна самостійно, або звернутися до профільних ресурсів. Наприклад, на пошуковику «Білд» доступна інформація про всі нові житлові комплекси України, у тому числі Волинської області. Фахівці сервісу оцінюють новобудови за авторською методикою, присуджуючи кожній певну кількість балів (максимум 220) та індекс надійності. ЖК, що набрали найвищі оцінки відмічені зеленими щитами. Помаранчевий колір попереджає про те, що у проєктів є нюанси. Червоний щит означає, що споруда має низький індекс надійності. Отримати максимум відомостей про будь-який комплекс на первинному ринку з роз'ясненнями фахівців та консультацією юристів по інвестиційному договору можна, замовивши на Bild.ua детальний звіт. Обсяг досліджень становить більше півсотні сторінок.

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